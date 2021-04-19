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Kovid-19 aşısını reddedenler düştü

Salgında yeni zirveleri yaşadıkça tahmini bitiş tarihi de giderek uzaklaşıyor. Toplumun %85'i, salgının 2021 yılında sona ermeyeceğini düşünüyor.
 19 Nisan 2021 08:59
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Kovid-19 aşısını reddedenler düştü

Günlük vaka sayılarında hiç görmediğimiz kadar yüksek seviyelere tanık oluyoruz. 17 Nisan itibarı ile 1 milyon kişi başına düşen (son 7 günlük ortalama) vaka sayımız yaklaşık 702, bu sayı Avrupa Birliği ülkeleri genelinde 341. Aşılama konusunda yol almış olan İngiltere'ye baktığımıza çok çarpıcı bir resim ile karşılaşıyoruz, aynı sayı orada 39! Burada çok önemli bir detayı da atlamamak gerek İngiltere'de yine 17 Nisan itibarı ile son 7 günde ortalama her 1000 kişiden 14'ü test olmuş, Türkiye'de ise yaklaşık her 1000 kişiden 4'ü test olmuş. Yani İngiltere'de ülkemize kıyasla test yapma oranı 3 katından daha fazla olmasına rağmen vaka yoğunluğu 18 kat daha az. (Kaynak: www.ourworldindata.org)

Bu durumun altında iki temel neden var; İngiltere'de kasım ayından beri (Noel döneminde dahi gevşetilmeden) uygulanan sıkı tedbirler ve yürütülen büyük aşılama kampanyası. İngiltere, yetişkin nüfusunun yarısından fazlasını aşılamayı başarmış durumda.

Tam da bu noktada aşı konusuna geliyoruz. Aralık 2020'de aşılama henüz başlamamışken toplumda aşıya dair soru işaretleri vardı. Aşı yaptırmam diyen bir 4'te 1'lik kesim mevcuttu, 3'te 1'i ise kararsızdı. Aşı yaptırırım diyenler %44 oranındaydı. Aylar ilerleyip salgın maalesef olumsuz manada seyir değiştirince paralelinde bu tablo da değişti. Geldiğimiz noktada artık her 10 kişiden 6'sı aşı yaptırırım diyor. Ancak hala %16'lık bir aşı karşıtı ve %23'lük bir kararsız kitle mevcut. Bu iki grup toplamda her 10 kişiden 4'ü ediyor ki hiç azımsanacak bir oran değil. Aşı sorusu ebeveynlere sorulduğunda, 18 yaşından küçük çocuğuna aşı yaptırma konusunda da (biraz daha negatif olmakla birlikte) çok farklı bir bakış yok. %57 çocuğu için de aşıya olumlu bakarken, %23 olumsuz bakıyor, %22 ise kararsız.

Bakış açısında pozitif yönde ilerlediğimizi söylemeliyiz. Ocak ayı sonundan bu yana, çevresindekilere aşıya dair olumsuz telkinde bulunanların oranı azalırken olumlu telkinde bulunanların oranı yükseldi. Ancak vatandaşların yarısından fazlası bu konuda birbirilerine telkinde bulunmamayı tercih ediyorlar. Yani bunun herkesin kendi vermesi gereken bir karar olduğunu düşünenler çoğunlukta. Daha önceki araştırmalarımızda liderlerin, uzmanların, kanaat önderlerinin örnek olmasının beklendiğini tespit etmiştik.
DHA
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