1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Baskında yakalanınca tuvalet kağıdını maske yaptı

Esenyurt'ta kapalı olması gereken saatte açık olan kahvehanede okey oynayanlara düzenlenen baskında ilginç anlar yaşandı.
 19 Nisan 2021 09:12
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

10 kişiye para cezasının kesildiği baskında, 2 kişi saklandıkları tuvalette yakalandı. Tuvaletten yakalanan bir kişinin, tuvalet kağıdını maske olarak yüzüne takması dikkat çekti.

Koronavirüs ile mücadelede tedbirler sıkılaştırılarak devam ederken, polis ekipleri de denetimlerini sürdürüyor. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir kahvehanenin kısıtlama saatinde açık olduğunu öğrenen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kıraathaneye baskın düzenleyen polisler, içeride 10 kişi olduğunu ve oyun oynadığını tespit etti.

Polisin geldiğini fark eden 2 kişi, ışıklarını kapattıkları tuvalete saklandı. Polis ekipleri içeride arama yaptı. Tuvaletin kapısının kilitli olduğunu fark eden ekipler, içerdekilere kapıyı açmalarını söyledi. Tuvaletin içinde karanlıkta saklanan 2 kişi, kapıyı açarak dışarı çıktı.

Tuvaletten çıkan bir kişinin, tuvalet kağıdını maske olarak yüzüne takması dikkat çekti. Durumu fark eden polis ekipleri, yüzüne tuvalet kağıdı takan kişiye maske getirdi. Polis ekipleri yaptıkları baskında herkesi maske takmaları konusunda uyardı. Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden kahvehane sahibi ile 9 kişiye para cezası kesildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Açık mevzuat hükümlerine rağmen memurların çözülemeyen sorunları
19 Nisan 2021 08:32		 'Unutulma hakkına rağbet artacak'
19 Nisan 2021 08:29
DMO maske ihalesini iptal etti
19 Nisan 2021 08:27		 Dayakçı eşe 700 km'den müdahale
19 Nisan 2021 08:10
Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı
19 Nisan 2021 08:05		 Annelere ev tipi hapishane geliyor
19 Nisan 2021 07:10
Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
18 Nisan 2021 14:40		 'Bu yıl 4 İHA ile yangına hassas orman bölgelerimizi gözetleyeceğiz'
18 Nisan 2021 14:37
Bakanlık paylaştı: 41 marka maske güvensiz çıktı
18 Nisan 2021 13:53		 'Valiliğin gönderdiği ödenek esnafa verilmedi' haberine yalanlama
18 Nisan 2021 09:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:30 - Narkasa tüm kullanıcılarına 1000 Bittorent dağıttı!09:23 - Birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 20 milyonu aştı09:18 - Hırsızlıktan tutuklanan çocuk adliyede ölmek istedi09:16 - Sokak ortasında öldürdü! Cinayet anları güvenlik kamerasında09:12 - Baskında yakalanınca tuvalet kağıdını maske yaptı09:08 - Sahte 'negatif'' test sonucu alanlar cinayete teşebbüsten yargılansın!
09:03 - Adrese teslim e-Devlet şifresi geliyor09:01 - Konutta düşük faizli kredi önerisi geldi09:00 - Hastaneler alarm verdi! Tam kapanma kapıda mı?08:59 - Kovid-19 aşısını reddedenler düştü08:57 - 'Daha da yalnız kaldık'08:32 - Açık mevzuat hükümlerine rağmen memurların çözülemeyen sorunları
08:29 - 'Unutulma hakkına rağbet artacak'08:27 - DMO maske ihalesini iptal etti08:24 - Yeraltı suları alarm veriyor08:20 - O ilde vakalar 26 kat arttı...Türkiye'de 1'inci oldu!08:10 - Dayakçı eşe 700 km'den müdahale
08:05 - Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Dönmez paylaştı: Yüzde 97,9...
Petrol istasyonunda kahve 44 bin 100 TL'ye mal oldu
3 Kamu Kurumu 124 personel almak için ilana çıktı
Kurumların, güvenlik soruşturması için yönetmelik çıkmasını beklemesi gerekiyor mu?
Çip krizi 2. elde fiyatları tetikliyor
Hastaneler alarm verdi! Tam kapanma kapıda mı?
Vali 600 yataklı şehir hastanesinin müjdesini verdi
İkinci el otomobilde 'sahte dekont' oyunu
İftarda eniştesini tabancayla öldürdü
Sputnik V'ye onay çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bayramda 9 günlük tam kapanma 3
kız istemede damadın kahvesi yerine diğerlerininkine tuz katmak 1
İspanya yapımı filmler 3
Kadın Budalası 2
trileçe 1
Kestirme yol 2
daktilo 2
yumru 3
yüreğe dokunmak 1
Enerji etiketi 4
SON İLANLAR
Marsilya Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Aşkabat Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Rotterdam Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi 14 İşçi Alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 43 sağlık personeli alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam