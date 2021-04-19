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Sokak ortasında öldürdü! Cinayet anları güvenlik kamerasında

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Murat A. (35), annesinin eski eşi Mahmut Karşıcı'yı (55), sokakta pompalı tüfekle ateş ederek öldürüldü. Zanlının işlediği cinayet anları güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi
 19 Nisan 2021 09:16
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Olay, dün öğleden sonra Kemalpaşa ilçesine bağlı Armutlu Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Murat A. annesinin yaklaşık 1 buçuk yıl önce boşandığı eski eşi Mahmut Karşıcı'yı evlerinin önünde gördü.

Sinirlenen Murat A., annesiyle ilgili çevrede olumsuz konuştuğunu ileri sürdüğü Karşıcı'ya, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle arka arkaya ateş etti. Murat A., kanlar içinde yere yığılan Karşıcı'ya yerdeyken de ateş etmeyi sürdürdü.



Silah sesini duyan çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Karşıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, başka bir suçtan girdiği cezaevinden 3 ay önce çıktığı öğrenilen Murat A.'yı gözaltına aldı. Karşıcı'nın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemeleri sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri cinayetle ilgili soruşturma başlattı.


CİNAYET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, cinayet anları ise sokaktaki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, Murat A.'nın pompalı tüfekle yolda yürüyen Mahmut Karşıcı'ya önce arkasından defalarca ateş ettiği görülüyor.



Güvenlik kamerasına, Murat A.'nın Karşıcı yere düştükten sonra da ateş etmeye devam ettiği yansıyor.

Görüntülerde, zanlının cinayet sonrası bir süre daha olay mahallinde dolandığı, çevredekilerle konuştuğu ve bir evin bahçesine girdiği yer alıyor.
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