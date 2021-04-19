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Narkasa tüm kullanıcılarına 1000 Bittorent dağıttı!
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Narkasa tüm kullanıcılarına 1000 Bittorent dağıttı!

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Narkasa tüm kullanıcılarına 1000 Bittorent dağıttı!

Yerli kripto para borsası Narkasa, kayıt olup hesaplarına Türk Lirası yatıran ve alım-satım yapan tüm kullanıcılarına 1000 Bittorent (BTT) hediye etti. 12 Nisan'da Narkasa'da listelenen BTT, 2021 yılında büyük hareketlenmelerin yaşandığı kripto paralar arasında en dikkat çeken kripto para birimlerinden biri oldu. BTT yalnızca son bir ayda 9 kat değer kazanarak 0.11 TL seviyelerini gördü.

Narkasa, yeni para birimlerinin de yakın zamanda listeleneceğini açıklarken, işleme açılan yeni para birimleriyle ilgili kampanyaların devam edeceğini duyurdu. Narkasa 26 Mart'ta da tüm kullanıcılarına 2.000'er Holo (HOT) hediye etmişti. Narkasa'nın kampanyalarını takip etmek ve fırsatlardan yaralanmak için hemen hesap oluşturabilirsiniz: Detaylı bilgi için tıklayınız

Türkiye'nin en güvenli kripto para borsası seçildi

Kripto para borsalarının siber güvenlik seviyelerini inceleyen sertifikasyon platformu CER (Crypto Exchange Ranks) tarafından yapılan açıklamaya göre Narkasa, Türkiye'den yalnızca 3 kripto para borsasının ilk 100'e girebildiği sıralamada 50. sırada yer alarak "Türkiye'nin en güvenli kripto para borsası" oldu.

Haziran 2020'de faaliyetlerine başlayan Narkasa'nın danışmanları arasında ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin ve gazeteci Mesut Yar yer alıyor. Narkasa, dünya standartlarında en son teknoloji ile hazırlanmış kullanıcı dostu bir platformda, hem yeni hem de profesyonel kullanıcıların hızlı ve güvenli kripto para alım-satım yapmalarını sağlıyor.

Türkiye'den dünyanın 156 ülkesine 12 dilde hizmet veren Narkasa, kişisel verilerin ve varlıkların güvenliğini ön planda tutan Narkasa, yüksek düzeyde güvenlik standartlarıyla uluslararası bağımsız denetim şirketlerinin periyodik denetimine tabidir. Narkasa platformu; web sitesi, IOS ve Android uygulamalarının yanında algoritmik ticareti destekleyen API'lar üzerinden hizmet sunuyor. Narkasa, AB ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun AML/CTF ve KYC politikaları doğrultusunda hareket ediyor.
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