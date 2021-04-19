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Yazlık eve talep fıyatları uçurdu

Pandemide uzak çalışma ve uzaktan eğitim ilgiyi büyük şehirlerden sahil kentlerine kaydırdı. Yazlık bölgelerinde konut satışları yüzde 70 artarken, kiralar da uçuşa geçti
 19 Nisan 2021 09:34
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Yazlık eve talep fıyatları uçurdu

Pandemiyle birlikte hem kalabalıktan uzak durma isteği hem de uzaktan eğitim ve çalışmanın devreye girmesiyle ilgi büyükşehirlerden sahil kentlerine yönelmeye başladı. Kış aylarında da tatilciler şehirlere geri dönmedi. Yazlığı olmayanlar ise son bir yılda arayışa girdi. Sahil kentlerine talep birden patlayınca fiyatlar da hızla yükselişe geçti. Dönemsel kiralamalar ise neredeyse satılık ev fiyatlarını yakaladı. Yaza yaklaşırken talebin hala yoğun olduğuna değinen uzmanlar, yerli talebi sürerken dövizdeki yükseliş sonrası kur avantajıyla yabancıların da bölgedeki ağırlığının artmaya başladığını ifade ediyor.

BİR YILDA YÜZDE 70 ARTTI

Endeksa.com'un verilerine göre, yazlık bölgelerde konut satış değerlerinde bir yılda yüzde 70 artış oldu. Kiralar ise yüzde 58 yükseldi. Konut satış fiyatında en fazla artış görülen bölgeler Kemer, Kuşadası, Fethiye ve Bodrum iken, kiraların en fazla arttığı bölgeler Alanya ve Ayvalık oldu. Satılık yazlık fiyatlarında ise Bodrum ve Çeşme yarışıyor. Bodrum'da ortalama metrekare fiyatı 12 bin 581 iken, Çeşme'de bu rakam 13 bin 994 liraya yükseliyor. Her iki popüler tatil beldesinde ortalama fiyatlar ise 2 milyon 500 bin lira seviyesinde.

MÜSTAKILE TALEP ARTTI

Endeksa Genel Müdürü Görkem Öğüt, özellikle balkonlu, müstakil evlere talebin arttığını belirterek, "Yazlık bölgelerdeki müstakil konutların satış ve kira değerleri çok fazla artış gösterdi. Kemer'de müstakil konutların ortalama konut metrekare satış fiyatı 8 bin 715 TL, ortalama fiyatı 1 milyon 690 bin 710 TL. Satış fiyatlarında değer atışı ise yüzde 70.41 seviyesinde gerçekleşti. Ortalama kira rakamlarının 4 bin 161 lira olduğu Kemer'de kiralar 1 yılda yüzde 50.67 arttı" diye konuştu.

YAZLIK SEÇERKEN BUNLARA DİKKAT

Yazlık bölgeye ulaşımın uygunluğuna dikkat edilmeli. Sonbahar ve kış aylarında da kullanılabilmek için duvar kalınlığının yeterli ya da izolasyonunun iyi olması gerekli. Arazi alınarak üzerine yazlık ev inşa edilecekse arazinin imar durumu yapılaşmaya uygunluğu da değerlendirilmeli. Doğalgaz tesisatı ve internet altyapısının durumu sorulmalı. Yazlık evde tadilat, yeni ev eşyası ya da bahçe düzenlemesi gibi masraflar göz önünde bulundurulmalı.

KIRALAR DA UÇTU

GÖRKEM Öğüt, araştırmada yazlık bölgelerdeki kira artışlarında Alanya'nın birinci sırada yer aldığını söyledi. Öğüt, "En fazla yıllık değer artışının yüzde 58.13 ile Alanya'da olduğu görülüyor. Alanya'da müstakil konutların metrekare satış fiyatı 5 bin 873 TL, ortalama fiyatı ise 1 milyon 268 bin 568 TL seviyelerinde" dedi. Yazlık bölgeler içerisinde kiranın en yüksek olduğu bölgenin Bodrum olduğunu belirten Öğüt, "Bodrum'da müstakil konutların konut metrekare satış fiyatı 12 bin 518 lira civarında. Bölgede yazlık müstakil evlerin fiyatları 2 milyon 228 bin 204 lira, kiralar ise 4 bin 866 lira seviyesinde" şeklinde konuştu.

Seda Tabak
Sabah
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