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Mahrem imamlar denetime FETÖ'cü müfettişi göndermiş

FETÖ'nün mahrem imamı M.G. itirafçı oldu. Dijital veriler içnide örgütün, el konulan Kaynak Holding'deki inceleme için bile örgüt üyesi müfettişler gönderdiği belirlendi
 19 Nisan 2021 09:37
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Mahrem imamlar denetime FETÖ'cü müfettişi göndermiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun FETÖ'nün Mülkiye Yapılanma'sına yönelik soruşturmasında mülki yapılanmadan sorumlu mahrem imam M.G. itirafçı oldu. Örgüt mensuplarınca 99. dönem kaymakam adaylarıyla tanıştırılan M.G. adaylardan sorumlu olarak görevlendirildi. M.G ifadesinde, operasyonel hattın kendisine Kozanlı Ömer'in yardımcılığını yapan ve mülki yapılanmanın Türkiye imamı olan Abdülletif Tapkan tarafından verildiğini söyledi. M.G. ile birlikte ele geçirilen dijital dokümanlar arasındaki e-mail hesabına gelen bir mesajda, Kaynak Holding incelemesindeki usulsüzlükleri bir kez daha gözler önüne serdi. M.G.'nin e-mail hesabına gelen mesajda, Kaynak Holding'de inceleme başlatıldığı, incelemeyi yapan müfettişler arasında örgüt mensupları olduğu kaydedildi.

"YİNE BİRŞEY BULUNMAYACAK"

Mesajda, "Kaynak Grubuna bağlı şirketlere yapılan operasyona ilişkin maliyeden 25 vergi müfettişi polisle beraber aşağıdaki gerekçeler bahane gösterilerek kaynağa baskın şeklinde aramalı inceleme başlatmışlardır. Bu arama için savcılıktan 1 hafta süre ile geceli gündüzlü arama yapmak için izin almışlardır. Aramaya teşkil eden hususlar; 2014 yılında yapılan ilk baskında Kaynak A.Ş'nin Hadımköy'deki binasına arama yapılmadığı ve dolayısı ile burada bulunan ana serverlardaki bilgilerin eksik olduğu, daha önceki baskında ekip başı olarak görev yapan veri başmüfettişinin paralelci olması iddiası ile meselelerin üstünün örtüldüğü ve tekrar detaylı incelenmesi gerektiği belirtilmiştir. İddialar arasında himmet paralarının Kaynak Holding tarafından aklandığı ve yurtdışına gönderildiği, bu yolla da kara para aklandığı, Kaynak Holding'in hizmete ait kurum ve kuruluşları finanse ettiği iddiaları ile aramalı baskın yapılmıştır. İnceleme, kopyalama ve imaj alma işlemleri devam etmektedir" yazdığı görüldü. Mail içeriğindeki yazışmanın değerlendirme bölümünde ise "Kaynak Holding'e yapılan ilk aramalı baskından sonra başlayan vergi incelemelerini işin bitimine 2-3 ay kala mevcut inceleme elemanlarından alarak kendilerine sadık olduğunu düşündükleri müfettişlere vermişlerdir. Bu ekip içerisinde de arkadaşlarımız vardır. İncelemeleri devralan müfettişler de daha önceki müfettişlerin buldukları hususların dışına çıkamadıklarını kayda değer bir şey bulamadıklarını ifade etmişlerdir. Yeni baskında vergi müfettişleri içerisinde bulunan arkadaşlarımız, diğer müfettişleri yönlendirmekte ve yine bir şey bulunamayacağı kanaatleri vardır. Dualarınızı bekliyoruz" yer aldı.
Sabah
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