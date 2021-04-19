Altın fiyatlarında hızlı yükseliş
Altının dolar bazındaki değerinde oluşan hızlı yükseliş gram altın fiyatını 461 TL seviyelerine yükseltti.
|19 Nisan 2021 10:00
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Gram altının fiyatının, dolar ve Ons altın belirliyor.
Dolar TL bazında yükselmesine rağmen altının Ons bazındaki değeri geçtiğimiz haftalarda çok fazla yükselmemişti. Ancak 13 Nisan'dan itibaren altının Ons bazındaki fiyatı 1.730 dolardan, 19 Nisan 2021 tarihi itibariyle 1.780 dolar seviyelerine yükseldi. Buna bağlı olarak da gram altının TL bazındaki değeri 461 TL'ye yükseldi.
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