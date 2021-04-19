Korsan taksiye müşteri gibi binen sivil polis tarafından suçüstü yakalandı
|19 Nisan 2021 10:10
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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde yabancı uyruklu M.B.H'nin korsan taksicilik yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekip, şoförle cep telefonundan irtibata geçerek gideceği yer için pazarlık yapıp 100 liraya anlaştı.
Ardından sivil polis, sürücüyle buluşup araca binerek yola çıktı. Başka bir sivil ekip de korsan taksiciyi takibe aldı.
Bir süre sonra sivil ekip, aracı durdurup sürücüyle önce Türkçe, sonra da Arapça konuşarak kendilerini tanıttı.
Polisin, "Para karşılığında mı yolcu taşımacılığı yapıyorsun?" sorusu üzerine sürücü, "Hayır. Yanımdaki kişi arkadaşım." yanıtını verdi.
Araçtaki sivil polis, kimliğini göstererek sürücüye para karşılığında gideceği yere bırakması için anlaştıklarını hatırlattı.
Trafik polisleri, korsan yolcu taşımacılığı yapan sürücüye 6 bin 700 lira idari para cezası uyguladı, araç 60 gün trafikten men edildi.
Korsan taksicinin sivil ekiplerce trafikte takip edilmesi ve aracının durdurulup kendisiyle görüşülmesi polis kamerasına yansıdı.
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