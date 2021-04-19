Türkiye Karate Federasyonu Başkanı koronadan hayatını kaybetti
|19 Nisan 2021 10:13
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Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Esat Delihasan 2008 yılından beri Türkiye Karate Federasyonu görevini yürütüyordu.
İşte resmi siteden yapılan açıklama;
Ömrünü Türk karatesine adamış başkanımız Esat Delihasan'ı kaybettik. Delihasan ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun.
Bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, İstanbul'da vefat etti.
Federasyonun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ömrünü Türk karatesine adamış başkanımız Esat Delihasan'ı kaybettik. Delihasan ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." denildi.
52 yaşındaki Delihasan'ın 12 Nisan Pazartesi günü koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.
Ömrünü Türk karatesine adamış başkanımız Esat Delihasanı kaybettik. Delihasan ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun. #esatdelihasan pic.twitter.com/CKApQjaLGSKarate Federasyonu ( TKF) (@Karateturk) April 19, 2021
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