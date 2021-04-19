Hafta sonunda, kısıtlamayı ihlal eden kişi sayısı açıklandı
|19 Nisan 2021 10:20
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Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadelede temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenerek, uygulamaya geçirilmiştir.
Gelinen aşamada mutasyona uğrayan virüsün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı gibi ülkemizde de görülen varyantlar sebebiyle hasta sayılarında artış yaşanmaktadır. Vaka sayılarında son dönemde yaşanan bu artış nedeniyle ülke genelinde "kısmi kapanma" uygulamasına geçilmiştir.
Kısmi kapanma döneminde, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 19.00 -05.00 saatleri arasında, hafta sonlarında ise; cuma günü saat 19.00'da başlayıp cumartesi ve pazar günün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde, uygulanmaktadır.
Bu kapsamda, 12-19 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 33 bin 811 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır.
Salgınla mücadelemiz sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz.
Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz.
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