Yerel yönetim reformunda sona gelindi
|19 Nisan 2021 10:22
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BU HAFTA SON ŞEKLİ VERİLİYOR
Taslak bu hafta partinin yetkili kurularında ele alınarak son şekli verilecek.
BİTER BİTMEZ ÖNCE SUNUM SONRA GÖRÜŞME
Çalışmanın tamamlanır tamamlanmaz ilgili kurullara yapılacak sunum sonrasında hayata geçmesi için hızla adımlar atılacak.
BELEDİYELERİN PROBLEMLERİ GİDERİLECEK
Yerel yönetimler reform paketi kapsamında belediyelerin ihtiyaç ve sorunlarının giderilmesi hedefleniyor. Ayrıca Belediyelerle ilgili mevzuat düzenlemelerinde de değişiklik yapılacak.
İŞTE MADDE MADDE REFORM PAKETİNDEN DİĞER BAŞLIKLAR
İmar ve planlamaya ilişkin önemli değişiklikler.
Belediyeler arası görev ve yetki devrinin yeniden düzenlenmesi.
Belediyelerde mali yapı ve finansman düzenlemesi.
Belediyelerin teşkilat ve personel yapısında düzenleme, denetim ve şeffaflık,
Mali ve sosyal hakların yeniden düzenlenmesi.
Yukarıdaki başlıkların yer alacağı öğrenilen yerel yönetimler reformunda bu başlıklar altında çok sayıda düzenleme yapılacak. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki yetkili kurullarda bir sunum gerçekleştirecek.
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