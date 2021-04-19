Yazıcıoğlu'nun ölümüyle bağlantılı kayıp 4 dakika ihbarla ortaya çıktı

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin öldüğü helikopter kazasının sır perdesi aralanamadı. Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili şüpheli noktalar ilerlerlen yıllarda ortaya çıkmaya başladı. Yazıcıoğlu olayını yazılarıyla köşesinde gündemde tutan Hürriyet yazarı Nedim Şener, kayıp 4 dakikayı yazdı.

Şener, Furkan Yazıcıoğlu, babası Muhsin Yazıcıoğlu'nu 25 Mart 2009 günü saat 14.35'te Kahramanmaraş Çağlayancerit'ten Yozgat Yerköy'e götürmek üzere yola çıkan helikopterin aynı güzergahta bulunan savaş uçakları tarafından düşürüldüğü iddiasını, yazısında aktardı.

Savaş uçağının yol açtığı sonic patlamayla birlikte helikopterin bu basıncın etkisiyle düşmüş olabileceği iddia ediliyor.

Kayıp radar kayıtlarını subay ulaştırdı

"Yok" denilen radar kayıtlarının yıllar sonra Yazıcıoğlu ailesine bir subayın yaptığı ihbarla ele geçirildiğini belirten Şener, "İlginçtir, arama için Erzurum'daki radar üssüne gidildiğinde, radar görüntülerine sistem bilgisayarlarından değil, bir kayıt cihazıyla radar ekranından alınarak bir CD'ye aktarılmış şekilde ulaşıldı." diye yazdı.

"FETÖ'cü albay Ali Armağan'ın bulunduğu F4 savaş uçağı bu yükseklikte radar kayıtlarında görünmüş, helikopterin düşüş zamanı aralığı olan saat 15.03'te hızla alçalarak radardan çıktıktan sonra, saat 15.07 gibi tekrar yükselerek radar görüntüsüne girdiği saptanmıştı." ifadelerine yer veren Şener, yazısına şöyle devam etti:

"Konunun suikast boyutu, FETÖ'cülerin kontrolündeki Genelkurmay Adli Müşavirliği'nin 2011'de gönderdiği, olay gününe ait radar görüntülerinin olmadığı, tam da olay anına ait saat 15.03 ile 15.07 arası radar kayıtlarının arıza nedeniyle yapılmadığına yönelik yanıltıcı belgelerle kapatıldı."

Yargıtay Başsavcılığı'nın "2011'de Genelkurmay Adli Müşavirliği'nin yok dediği görüntüler, daha sonra Erzurum'daki radar üssünde bulundu" dediğine dikkat çeken Şener, enkazın çevresindeki köylülerin açıklamalarına yer vererek yazısını tamamladı:

Köylülerin duyduğu sonic patlama

"Havacılıkta trübülansın çok önemli olduğu, F4, F16'nın çok rahatlıkla helikopterin üzerinden geçerek türbülansa girmesine neden olabileceği, bu nedenle uçuş otoritelerinin iki uçuşun arasına mutlaka 1-5 dakika gibi süreler konulduğu bilinmektedir.

Enkaz alanı civarındaki köylülerin bahsettiği camları titretecek patlama, ses hızını aşan hızda uçağın gittiğini anlatır, helikopter infilak etmediğine göre, bunun adı sonic patlamadır."

Evet, ne olduysa o patlamanın duyulduğu 25 Mart 2009 günü saat 15.03-15.07 sırasında oldu. Aydınlatıldığında Yazıcıoğlu suikastı çözülecek. Köylülerin duyduğunu yargımız da duyacak mı, göreceğiz."