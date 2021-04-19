Sürücüsüz Tesla aracında kaza. İki kişi hayatını kaybetti
|19 Nisan 2021 10:29
|+Aa- Yazdır
Tesla'dan tam otonom sürüş yazılımı beklenirken, yarı otomatik sürüş sistemiyle gerçekleşen kazalar endişe yaratmaya devam ediyor. Son olarak Teksas'ta gerçekleşen kaza, iki kişinin ölümüyle sonuçlandı.
Harris County Emniyet Müdürlüğü Bölge 4'ten Çavuş Cinthya Umanzor Cumartesi gecesi meydana gelen kazayla ilgili olarak sürücü koltuğunda kimsenin olmadığını belirtti.
ALEV ALARAK YANDI
Yerel televizyon kanalı KHOU-TV'nin haberine göre 2019 Tesla Model S'nin virajı alamayıp yoldan çıktığı ve bir ağaca çarptığı bilgisi verildi. Kaza sırasında aracın hızını alamayıp bir ağaca çarparak alev aldığı belirtildi.
Yangının söndürülmesinden sonra yetkililer biri ön yolcu koltuğunda, diğeri arka koltukta olmak üzere iki yolcu olduğunu tespit etti.
Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği, Mart ayında Tesla araçlarının kazalarıyla ilgili 27 soruşturma başlattığını söyledi. Kazaların en az üçü yakın zamanda meydana geldi.
Tesla CEO'su Elon Musk, Ocak ayında yaptığı açıklamada, tam otomatik sürücüsüz yazılımından büyük karlar beklediğini belirtmiş, otomobillerin bu yıl, insanı aşan bir güvenilirlikle kendi kendini sürebileceğinden son derece emin olduğunu söylemişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|ABD'deki yetişkinlerin yarısına ilk doz Kovid-19 aşısı yapıldı
18 Nisan 2021 22:54
|Dünyanın en büyük buzulu A68 eriyerek yok oldu
18 Nisan 2021 20:18
|İngiltere'de aşının orucu bozacağını düşünenler için gece hizmet veren merkezler kuruldu
17 Nisan 2021 11:31
|BM, Libya'ya gözlemci yerleştirecek
16 Nisan 2021 22:21
|Rusya'dan ABD'ye misilleme: 10 diplomatı sınır dışı edecek
16 Nisan 2021 22:08
|NATO'dan Rusya'ya Karadeniz çağrısı
16 Nisan 2021 20:12
|İran, Rusya'dan 60 milyon doz Sputnik V aşısı alacak
15 Nisan 2021 22:12
|Danimarka'da İlaç Dairesi müdürü canlı yayında bayıldı
15 Nisan 2021 20:53
|ABD, 10 Rus diplomatı sınır dışı edecek
15 Nisan 2021 16:11
|DSÖ: Avrupa'da koronadan ölenlerin sayısı 1 milyonu aştı
15 Nisan 2021 14:55