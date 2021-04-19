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Sürücüsüz Tesla aracında kaza. İki kişi hayatını kaybetti

Teksas'ın Houston kentinde, sürücüsüz Tesla aracının ağaca çarptı. Cumartesi gecesi meydana gelen kazada aracın alev almasıyla iki kişi hayatını kaybetti
 19 Nisan 2021 10:29
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Sürücüsüz Tesla aracında kaza. İki kişi hayatını kaybetti

Tesla'dan tam otonom sürüş yazılımı beklenirken, yarı otomatik sürüş sistemiyle gerçekleşen kazalar endişe yaratmaya devam ediyor. Son olarak Teksas'ta gerçekleşen kaza, iki kişinin ölümüyle sonuçlandı.

Harris County Emniyet Müdürlüğü Bölge 4'ten Çavuş Cinthya Umanzor Cumartesi gecesi meydana gelen kazayla ilgili olarak sürücü koltuğunda kimsenin olmadığını belirtti.

ALEV ALARAK YANDI

Yerel televizyon kanalı KHOU-TV'nin haberine göre 2019 Tesla Model S'nin virajı alamayıp yoldan çıktığı ve bir ağaca çarptığı bilgisi verildi. Kaza sırasında aracın hızını alamayıp bir ağaca çarparak alev aldığı belirtildi.

Yangının söndürülmesinden sonra yetkililer biri ön yolcu koltuğunda, diğeri arka koltukta olmak üzere iki yolcu olduğunu tespit etti.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği, Mart ayında Tesla araçlarının kazalarıyla ilgili 27 soruşturma başlattığını söyledi. Kazaların en az üçü yakın zamanda meydana geldi.

Tesla CEO'su Elon Musk, Ocak ayında yaptığı açıklamada, tam otomatik sürücüsüz yazılımından büyük karlar beklediğini belirtmiş, otomobillerin bu yıl, insanı aşan bir güvenilirlikle kendi kendini sürebileceğinden son derece emin olduğunu söylemişti.
Memurlar.Net
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