Doğu Anadolu'daki 5 ilde sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgedeki rüzgar, güney ve güneybatıdan orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde hızı saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşacak kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrilmesi ile çatı uçmasına karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Kars ve Ağrı'da 5, Erzurum ve Ardahan'da 7, Erzincan'da 10, Tunceli'de 11, Iğdır'da 13 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 28, Tunceli'de 27, Erzincan'da 26, Ağrı'da 21, Kars'ta 20, Erzurum'da 19, Ardahan'da 17 derece olması bekleniyor.