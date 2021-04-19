Tunceli'de belediye interneti ücretsiz halkın kullanımına sundu
Tunceli'de vatandaşların faydalanabilmesi için kentin çeşitli noktalarında ücretsiz kablosuz internet erişim noktalarının kurulduğu bildirildi.
|19 Nisan 2021 10:51
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Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bilgiye erişiminin temel bir hak olduğu anlayışından yola çıkılarak, kentte ücretsiz kablosuz internet istasyonlarının kurulduğu belirtildi.
Vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlerin yanı sıra bazı mahallelerde de kablosuz internet istasyonlarının kurularak uzaktan eğitim gören öğrencilerin internetten faydalanmasının amaçlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Mameki Parkı ve Seyit Rıza Meydanı'na kurulumu sağlanan wi-fi, fizibilite çalışmalarının tamamlanmasının ardından Cumhuriyet, Esentepe, Yenimahalle ve Yeraltı Çarşısı üstüne de kuruldu. Devam eden fizibilite çalışmalarının ardından 15 Temmuz Şehitler Parkı ve Esentepe Mahallesi'nde de ücretsiz wi-fi alanları kurulması planlanıyor."
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