İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80,79 oldu
|19 Nisan 2021 10:54
|+Aa- Yazdır
İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 80,79'a yükseldi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 8 Ocak'ta yüzde 19,16 seviyesine kadar inen barajlardaki su seviyesi yağışlarla yeniden yükselişe geçti.
Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 80,79 olarak ölçülürken, son iki haftada yaşanan artış yüzde 5 oldu.
Su miktarı Istrancalar'da yüzde 55,23, Terkos'ta yüzde 76,78, Sazlıdere'de yüzde 42,85, Alibey'de yüzde 66,91, Büyükçekmece'de yüzde 76,97, Ömerli'de yüzde 97,38, Darlık'ta yüzde 96,72, Elmalı'da yüzde 94,62, Kazandere'de yüzde 74,79 ve Pabuçdere'de yüzde 73,79 olarak kaydedildi.
Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 701,85 milyon metreküp seviyesine yükseldi.
Barajlarda 2021 yılı içerisinde ölçülen yağış miktarı ise 413,97 milyon metreküp oldu.
İstanbul'da ortalama günlük 2,9 milyon metreküp su tüketilirken dün itibarıyla şehre verilen su miktarı 2 milyon 784 bin metreküp oldu.
İstanbul'a su sağlayan Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden ise 1 Ocak'tan bugüne kadar 245,91 milyon metreküp su alındı.
- Son 15 yılın doluluk oranları
Barajlardaki doluluk oranı, 19 Nisan tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 97,59, 2007'de yüzde 51,97, 2008'de yüzde 43,40, 2009'da yüzde 97,01, 2010'da yüzde 98,22, 2011'de yüzde 96,60, 2012'de yüzde 95,34, 2013'te yüzde 91,67, 2014'te yüzde 32,24, 2015'te yüzde 96,91, 2016'da yüzde 85,99, 2017'de yüzde 87,48, 2018'de yüzde 90,75, 2019'da yüzde 92,72, 2020'de ise yüzde 70,03 olarak gerçekleşti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Tunceli'de belediye interneti ücretsiz halkın kullanımına sundu
19 Nisan 2021 10:51
|Doğu Anadolu'daki 5 ilde sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor
19 Nisan 2021 10:47
|Türkiye Karate Federasyonu Başkanı koronadan hayatını kaybetti
19 Nisan 2021 10:13
|Kovid-19'da varyantların çoğalma ve bulaşıcılık potansiyeli daha yüksek
19 Nisan 2021 10:08
|Uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 20 milyonu aştı
19 Nisan 2021 09:23
|Hastaneler alarm verdi! Tam kapanma kapıda mı?
19 Nisan 2021 09:00
|Kovid-19 aşısını reddedenler düştü
19 Nisan 2021 08:59
|'Daha da yalnız kaldık'
19 Nisan 2021 08:57
|Yeraltı suları alarm veriyor
19 Nisan 2021 08:24
|O ilde vakalar 26 kat arttı...Türkiye'de 1'inci oldu!
19 Nisan 2021 08:20