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Erol Mütercimler'in 'imam hatip' açıklaması için 1 yıl 6 ay hapis
Bir televizyon programındaki imam hatip lisesi mezunlarıyla ilgili sözleri nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler hakkında mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı sanığın 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
|19 Nisan 2021 11:08
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