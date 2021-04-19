'Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'inci kesiminde son aşmaya geldik'
Bakan Karaismailoğlu: Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'inci kesimi Hasdal Kavşağı-Habipler Kavşağı arasında yapım çalışmalarında son aşamaya geldik
|19 Nisan 2021 11:12
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Karaismailoğlu: "Habipler ile Hasdal kesiminin açılmasıyla birlikte, 400 km uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını hizmete almış olacağız."
Karaismailoğlu: "Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'inci kesimi Hasdal Kavşağı-Habipler Kavşağı arasında yapım çalışmalarında son aşamaya geldik."
Karaismailoğlu: "Marmara Bölgesi'nin gelecek resminde en stratejik, katma değerli proje yapımına kısa süre sonra başlayacağımız Kanal İstanbul olacak"
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