1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'inci kesiminde son aşmaya geldik'

Bakan Karaismailoğlu: Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'inci kesimi Hasdal Kavşağı-Habipler Kavşağı arasında yapım çalışmalarında son aşamaya geldik
 19 Nisan 2021 11:12
+Aa- Yazdır
'Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'inci kesiminde son aşmaya geldik'

Karaismailoğlu: "Habipler ile Hasdal kesiminin açılmasıyla birlikte, 400 km uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını hizmete almış olacağız."

Karaismailoğlu: "Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'inci kesimi Hasdal Kavşağı-Habipler Kavşağı arasında yapım çalışmalarında son aşamaya geldik."

Karaismailoğlu: "Marmara Bölgesi'nin gelecek resminde en stratejik, katma değerli proje yapımına kısa süre sonra başlayacağımız Kanal İstanbul olacak"

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yerel yönetim reformunda sona gelindi
19 Nisan 2021 10:22		 Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
19 Nisan 2021 05:02
Bakan Dönmez paylaştı: Yüzde 97,9...
19 Nisan 2021 00:43		 19 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
19 Nisan 2021 00:01
Türkiye'den Mısır'daki tren kazası için taziye mesajı
18 Nisan 2021 23:58		 Vaka sayısı 56 binin altına düştü
18 Nisan 2021 19:31
Belediye, huzurevi inşaatını Bakanlığa devretti
18 Nisan 2021 19:15		 İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
18 Nisan 2021 19:02
İçişleri Bakanlığı: Denetimlerde 3.787 kişiye ceza yazıldı
18 Nisan 2021 17:48		 Erdoğan duyurmuştu! İşte 'emekli ikramiyeleri' için 3 formül
18 Nisan 2021 17:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:29 - Antalya'da baba ve oğlu evlerinde ölü bulundu11:26 - Eroin ele geçirilen evde yakalanan infaz koruma memuru tutuklandı11:18 - İkinci el araç almak için ucuzluk bekleyenler hayal kırıklığına uğrayabilir11:15 - Bakan Elvan'dan Merkez Bankası rezervleri açıklaması11:12 - 'Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'inci kesiminde son aşmaya geldik'11:08 - Erol Mütercimler'in 'imam hatip' açıklaması için 1 yıl 6 ay hapis
10:57 - POLSAN 2020 yılına ait temettü tutarlarını açıkladı10:54 - İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80,79 oldu10:51 - Tunceli'de belediye interneti ücretsiz halkın kullanımına sundu10:47 - Doğu Anadolu'daki 5 ilde sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor10:46 - Dolandırdıkları parayla tavuk çiftliği kurmuşlar10:41 - Kadın öğretmene boşanmadan dolayı 'yoksulluk nafakası' verilir mi?
10:29 - Sürücüsüz Tesla aracında kaza. İki kişi hayatını kaybetti10:26 - Yazıcıoğlu'nun ölümüyle bağlantılı kayıp 4 dakika ihbarla ortaya çıktı10:22 - Yerel yönetim reformunda sona gelindi10:20 - Hafta sonunda, kısıtlamayı ihlal eden kişi sayısı açıklandı10:13 - Türkiye Karate Federasyonu Başkanı koronadan hayatını kaybetti
10:10 - Karlov davasında gerekçeli karar: Mevlüt Altıntaş kripto örgüt mensubu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Dönmez paylaştı: Yüzde 97,9...
Petrol istasyonunda kahve 44 bin 100 TL'ye mal oldu
3 Kamu Kurumu 124 personel almak için ilana çıktı
Hastaneler alarm verdi! Tam kapanma kapıda mı?
Altın fiyatlarında hızlı yükseliş
Süresinde mal bildirimi vermeyen memur önce ihtar edilmeli
Kurumların, güvenlik soruşturması için yönetmelik çıkmasını beklemesi gerekiyor mu?
Çip krizi 2. elde fiyatları tetikliyor
Vali 600 yataklı şehir hastanesinin müjdesini verdi
İkinci el otomobilde 'sahte dekont' oyunu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
balık ekmek 3
part time 2
tek rakibim thy 3
Parmağına dolamak 2
pişmanlıklarımız 2
doktor mühendis kaçıran ilçe 2
konu konuyu açar 3
impuls 2
kripto 1
hater 1
SON İLANLAR
Marsilya Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Aşkabat Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Rotterdam Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi 14 İşçi Alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 43 sağlık personeli alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam