1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Elvan'dan Merkez Bankası rezervleri açıklaması

Bakan Elvan: Merkez Bankası başkanımız geçen cuma 128 milyar dolar tartışmasına ilişkin açıklama yaptı
 19 Nisan 2021 11:15
+Aa- Yazdır
Bakan Elvan'dan Merkez Bankası rezervleri açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ankara NTV İstibarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlıyor.

Bakan Elvan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

128 MİLYAR DOLAR TARTIŞMASI

"Merkez Bankası başkanımız geçen cuma 128 milyar dolar tartışmasına ilişkin açıklama yaptı. TCMB'nin temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. MB olağanüstü bir durumda doğrudan işlem yapabiliyor.

-Hazine ile TCMB arasında protokol imzalandı.

-Hazine'ye TL'nin istikrarı konusunda yetki verilmiştir.

-2017'de imzalanan protokol yasaldır.

-İşlemler Hazine hesapları üzerinden MB tarafından yapıldı.

-İşlemler elektronik platformlarda gerçekleştirildi.

-Platformlarda işlem yapan taraflar birbirini bilmiyor.

-Merkez Bankası bilançosunda bu hareketler görülebilir.

-Dünyada da buna benzer işlemler yapan ülkeler var.

-Yöntem eleştirilebilir ama yolsuzluk var denilemez.

-Verileri açıklamak MB'nin kararı, ama ben fayda görüyorum."
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
FlyDubai, Trabzon ve Bodrum'a doğrudan sefer başlatacak
18 Nisan 2021 22:45		 Türkiye'de tarihe ayna tutan 21 bin 23 sit alanı bulunuyor
18 Nisan 2021 20:34
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
18 Nisan 2021 15:39		 Türkiye'nin turizmde cazibesi her geçen yıl daha da artıyor
17 Nisan 2021 17:06
Rusya, Türkiye ile uçuşların tekrar başlamasını bekliyor
17 Nisan 2021 16:25		 Devlet desteğiyle başladı, 70 kişiye istihdam sağlıyor
17 Nisan 2021 15:17
'Otomotiv üssü' Bursa'da günde 1300'ün üzerinde araç üretildi
17 Nisan 2021 11:37		 Tüketicilerin yüzde 55,8'i yüksek bilinç düzeyinde
17 Nisan 2021 11:34
10 il, 47 ilçede su sıkıntısı var
17 Nisan 2021 09:07		 'Pandemi taşları oynattı Türkiye lider olabilir'
17 Nisan 2021 08:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:29 - Antalya'da baba ve oğlu evlerinde ölü bulundu11:26 - Eroin ele geçirilen evde yakalanan infaz koruma memuru tutuklandı11:18 - İkinci el araç almak için ucuzluk bekleyenler hayal kırıklığına uğrayabilir11:15 - Bakan Elvan'dan Merkez Bankası rezervleri açıklaması11:12 - 'Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'inci kesiminde son aşmaya geldik'11:08 - Erol Mütercimler'in 'imam hatip' açıklaması için 1 yıl 6 ay hapis
10:57 - POLSAN 2020 yılına ait temettü tutarlarını açıkladı10:54 - İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80,79 oldu10:51 - Tunceli'de belediye interneti ücretsiz halkın kullanımına sundu10:47 - Doğu Anadolu'daki 5 ilde sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor10:46 - Dolandırdıkları parayla tavuk çiftliği kurmuşlar10:41 - Kadın öğretmene boşanmadan dolayı 'yoksulluk nafakası' verilir mi?
10:29 - Sürücüsüz Tesla aracında kaza. İki kişi hayatını kaybetti10:26 - Yazıcıoğlu'nun ölümüyle bağlantılı kayıp 4 dakika ihbarla ortaya çıktı10:22 - Yerel yönetim reformunda sona gelindi10:20 - Hafta sonunda, kısıtlamayı ihlal eden kişi sayısı açıklandı10:13 - Türkiye Karate Federasyonu Başkanı koronadan hayatını kaybetti
10:10 - Karlov davasında gerekçeli karar: Mevlüt Altıntaş kripto örgüt mensubu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Dönmez paylaştı: Yüzde 97,9...
Petrol istasyonunda kahve 44 bin 100 TL'ye mal oldu
3 Kamu Kurumu 124 personel almak için ilana çıktı
Hastaneler alarm verdi! Tam kapanma kapıda mı?
Altın fiyatlarında hızlı yükseliş
Süresinde mal bildirimi vermeyen memur önce ihtar edilmeli
Kurumların, güvenlik soruşturması için yönetmelik çıkmasını beklemesi gerekiyor mu?
Çip krizi 2. elde fiyatları tetikliyor
Vali 600 yataklı şehir hastanesinin müjdesini verdi
İkinci el otomobilde 'sahte dekont' oyunu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
balık ekmek 3
part time 2
tek rakibim thy 3
Parmağına dolamak 2
pişmanlıklarımız 2
doktor mühendis kaçıran ilçe 2
konu konuyu açar 3
impuls 2
kripto 1
hater 1
SON İLANLAR
Marsilya Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Aşkabat Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Rotterdam Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi 14 İşçi Alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 43 sağlık personeli alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam