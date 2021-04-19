Bakan Elvan'dan Merkez Bankası rezervleri açıklaması
|19 Nisan 2021 11:15
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ankara NTV İstibarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlıyor.
Bakan Elvan'ın konuşmasından satır başları şöyle;
128 MİLYAR DOLAR TARTIŞMASI
"Merkez Bankası başkanımız geçen cuma 128 milyar dolar tartışmasına ilişkin açıklama yaptı. TCMB'nin temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. MB olağanüstü bir durumda doğrudan işlem yapabiliyor.
-Hazine ile TCMB arasında protokol imzalandı.
-Hazine'ye TL'nin istikrarı konusunda yetki verilmiştir.
-2017'de imzalanan protokol yasaldır.
-İşlemler Hazine hesapları üzerinden MB tarafından yapıldı.
-İşlemler elektronik platformlarda gerçekleştirildi.
-Platformlarda işlem yapan taraflar birbirini bilmiyor.
-Merkez Bankası bilançosunda bu hareketler görülebilir.
-Dünyada da buna benzer işlemler yapan ülkeler var.
-Yöntem eleştirilebilir ama yolsuzluk var denilemez.
-Verileri açıklamak MB'nin kararı, ama ben fayda görüyorum."
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