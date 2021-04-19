1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İkinci el araç almak için ucuzluk bekleyenler hayal kırıklığına uğrayabilir

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık:- "Şu anda piyasada tam ikinci el araç alma zamanı. İkinci el araç fiyatlarında insanların düşüş beklentisi var. Çünkü insanları o havaya sokmaya çalışıyorlar. İkinci elde ciddi düşüş olmaz. Bizim düşüş yapabilmemiz için önce sıfır araçların fiyatlarının düşmesi lazım"
 19 Nisan 2021 11:18
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

- Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, bugünlerde ikinci el araç piyasasında fiyatların düşmesine yönelik beklentinin aksine artışlar görülebileceği uyarısında bulundu.

Yanık, AA muhabirine, Türkiye'de geçen yıl mart ayında başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların yatırımlarını ertelemesinin birçok sektörü etkilediğini söyledi.

Salgın bahanesiyle geçen sene ikinci el araç fiyatlarının yükselmesinin ardından yılbaşından itibaren piyasanın çok ciddi duraklama dönemine girdiğini vurgulayan Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda piyasada tam ikinci el araç alma zamanı. İkinci el araç fiyatlarında insanların düşüş beklentisi var. Çünkü insanları o havaya sokmaya çalışıyorlar. İkinci elde ciddi düşüş olmaz. Bizim düşüş yapabilmemiz için önce sıfır araçların fiyatlarının düşmesi lazım. Son aylarda dolarda yaşanan düşüşlere rağmen sıfır araçların fiyatlarında düşme olmadığı gibi daha çok arttı. Zamlanan bir malın ikinci elinin ucuzlaması dünyanın hiçbir yerinde görülmüş şey değil. Araç alacaksanız hemen alın. Doğru yerden ve doğru ekspertizlere göstererek alın. Paranızı satış işlemi tamamlanmadan önce karşı tarafa vermeyin. Fiyatlar düşecek diye söyleyenlere inanmayın. Çünkü bu işi temsil eden kişi ve kurumlar bellidir. Sokaktan geçen bir insanın verdiği beyanat sizi yanıltır. Gün mal edinme günüdür."

- "Aracın sezonu kalmadı, sürekli ihtiyaç haline geldi"

Yanık, taşıtların hayatın en önemli ve vazgeçilmez bir objesi haline geldiğini ifade etti.

Yazın tatil hazırlığı yaparken ya da bayram yaklaşıyor diye araç alma devrinin kapandığına dikkati çeken Yanık, "Eline para geçen ve araba almayı düşünenler hemen alsın. Aracın sezonu kalmadı, sürekli ihtiyaç haline geldi. Malum koronavirüs nedeniyle artık insanlar toplu taşıma araçlarından ziyade kendi araçlarını kullanır oldu. Bu açıdan da araçlar daha bir önem kazandı. Parası olan herkes araç almaya yöneliyor." dedi.

Hakan Yanık, tüketicilere internette fiyat araştırması yapmalarını, galerileri ve oto pazarlarını gezerek araç satın almalarını önerdi.

Vatandaşların ihtiyaçlarını ertelememesi gerektiğine dikkati çeken Yanık, şöyle konuştu:

"Şu anda ikinci el otomobil sektörü normal seyrinde gidiyor ve yükselmeye meyilli gözüküyor. Biz galerici esnafı olarak yükselmeyi kesinlikle tasvip etmiyoruz. Çünkü en büyük zararı biz görüyoruz. Örneğin, 30 bin liraya sattığımız aynı özellikteki arabayı daha sonra 40 bin liraya alıyoruz. Vatandaşlarımızın zarar görmemesi için ticaretini bekletmeden bir an önce yapmasını tavsiye ediyorum. Fiyatlarda düşme olacağını zannetmiyorum. Piyasanın gidişatı o yönde."

Alıcılara internet üzerinden pazarlık yaparak para göndermemesi uyarısında bulunan Yanık, bu konuda mağduriyet yaşayanlar olduğunu sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İkinci el otomobilde 'sahte dekont' oyunu
19 Nisan 2021 08:00		 TOGG'un özgün tasarımına uluslararası ödül
18 Nisan 2021 12:35
Araç sahipleri dikka! Lastik etiketlerine düzenleme geldi
17 Nisan 2021 19:13		 İkinci el araç fiyatları artışa geçti
14 Nisan 2021 15:41
İkinci el online oto pazarında martta en çok satılanlar belli oldu
14 Nisan 2021 11:38		 İkinci el online otoda fiyatlar düştü, satışlar yüzde 48 arttı
13 Nisan 2021 13:55
Yediemin otoparkındaki araçlar çürüyor
12 Nisan 2021 19:24		 İkinci el otomobilde hile: Kes-yapıştır otomobil!
12 Nisan 2021 09:58
TOGG Gemlik Tesisi'nden 7/24 canlı yayın başladı
09 Nisan 2021 15:59		 Havalar ısındı, ikinci el otomobil satışında hareketlilik başladı
07 Nisan 2021 23:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:29 - Antalya'da baba ve oğlu evlerinde ölü bulundu11:26 - Eroin ele geçirilen evde yakalanan infaz koruma memuru tutuklandı11:18 - İkinci el araç almak için ucuzluk bekleyenler hayal kırıklığına uğrayabilir11:15 - Bakan Elvan'dan Merkez Bankası rezervleri açıklaması11:12 - 'Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'inci kesiminde son aşmaya geldik'11:08 - Erol Mütercimler'in 'imam hatip' açıklaması için 1 yıl 6 ay hapis
10:57 - POLSAN 2020 yılına ait temettü tutarlarını açıkladı10:54 - İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80,79 oldu10:51 - Tunceli'de belediye interneti ücretsiz halkın kullanımına sundu10:47 - Doğu Anadolu'daki 5 ilde sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor10:46 - Dolandırdıkları parayla tavuk çiftliği kurmuşlar10:41 - Kadın öğretmene boşanmadan dolayı 'yoksulluk nafakası' verilir mi?
10:29 - Sürücüsüz Tesla aracında kaza. İki kişi hayatını kaybetti10:26 - Yazıcıoğlu'nun ölümüyle bağlantılı kayıp 4 dakika ihbarla ortaya çıktı10:22 - Yerel yönetim reformunda sona gelindi10:20 - Hafta sonunda, kısıtlamayı ihlal eden kişi sayısı açıklandı10:13 - Türkiye Karate Federasyonu Başkanı koronadan hayatını kaybetti
10:10 - Karlov davasında gerekçeli karar: Mevlüt Altıntaş kripto örgüt mensubu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Dönmez paylaştı: Yüzde 97,9...
Petrol istasyonunda kahve 44 bin 100 TL'ye mal oldu
3 Kamu Kurumu 124 personel almak için ilana çıktı
Hastaneler alarm verdi! Tam kapanma kapıda mı?
Altın fiyatlarında hızlı yükseliş
Süresinde mal bildirimi vermeyen memur önce ihtar edilmeli
Kurumların, güvenlik soruşturması için yönetmelik çıkmasını beklemesi gerekiyor mu?
Çip krizi 2. elde fiyatları tetikliyor
Vali 600 yataklı şehir hastanesinin müjdesini verdi
İkinci el otomobilde 'sahte dekont' oyunu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
daktilo 2
Sahura kadar açığız 1
kadın çocuğu taşırken adamın tespih çekerek yürümesi 2
fırtına çocuk 1
hoşsohbet 2
Kadın Budalası 2
yabancı filmleri dublajsız izlemek 1
unutulma hakkı 1
rebul 1
yüreğe dokunmak 1
SON İLANLAR
Marsilya Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Aşkabat Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Rotterdam Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi 14 İşçi Alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 43 sağlık personeli alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam