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Bakan Koca: Aşı programımız tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla sürecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında bugün itibarı ile 20 milyondan fazla doz aşı yapıldığını belirterek, aşı programının tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla süreceğini bildirdi.
 19 Nisan 2021 11:37
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Bakan Koca: Aşı programımız tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla sürecek

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle 20 milyondan fazla doz aşı yaptık. Büyüklerimizi ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı öncelikle korumaya almaya çalıştık. Aşı programımız tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla sürecek."

Koca, "Türkiye Aşı Tablosu"nun yer aldığı "covid19asi.saglik.gov.tr" internet sitesinin adresini de paylaştı.
Anadolu Ajansı
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