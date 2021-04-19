Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait 500 gram TNT kalıbı ve yaşam malzemesi ele geçirildi
|19 Nisan 2021 11:39
|+Aa- Yazdır
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Tatvan ilçesinin Dalda köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındı.
Bunun üzerine 18 Nisan'da bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Eren 11 Şehit Jandarma Er Hüseyin Uslu 2021-25" operasyonu başlatıldı.
Operasyonda tespit edilen depoda 500 gram TNT kalıbı (anahtar sistemi takılı ve patlamaya hazır), akü, 150 metre elektrik kablosu, 5 elektrik bandı, kanas silahına ait 10 dürbün, hücum yeleği, şemsiye, 2 tütün tabakası, 6 eldiven, 3 çift ayakkabı, bir çift lastik ayakkabı, lehim makinası, radyo, kayak gözlüğü, pas sökücü, çakmak gazı, yapıştırıcı, çok miktarda inşaat, yaşam ve mutfak malzemesi ele geçirildi.
Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.
Depo ise kullanılmaz hale getirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|PKK ve FETÖ operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı
19 Nisan 2021 12:28
|Karlov davasında gerekçeli karar: Mevlüt Altıntaş kripto örgüt mensubu
19 Nisan 2021 10:10
|9 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
19 Nisan 2021 09:53
|Mahrem imamlar denetime FETÖ'cü müfettişi göndermiş
19 Nisan 2021 09:37
|Eylemde kullanılacak patlayıcı maddeleri ele geçirildi
18 Nisan 2021 22:00
|Tunceli'de teröristlerin kullandığı 8 sığınak imha edildi
18 Nisan 2021 17:07
|Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
18 Nisan 2021 14:52
|Yurt dışına kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ'cü tutuklandı
17 Nisan 2021 19:10
|Terör örgütü YPG/PYD-PKK'nın yeni taktiği deşifre oldu
17 Nisan 2021 19:06
|Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 3 kişi tutuklandı
16 Nisan 2021 19:00