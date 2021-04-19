Kendini av tüfeğiyle vurduğu iddia edilen kişinin kazara öldürüldüğü ortaya çıktı
|19 Nisan 2021 11:50
|+Aa- Yazdır
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ilçeye bağlı Çakırlar Mahallesi'nde 2016 yılında bir kişinin av tüfeği ile yaralanması sonucu hastanede vefat etmesi olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.
Ekipler teknolojik destek ve araştırma yöntemleri ile yeniden yaptığı değerlendirme sonucunda, o gün olay mahallinde bulunan 3 kişiyi şüpheli olarak tespit etti.
Cumhuriyet savcısının talimatı ile şüphelileri gözaltına alan jandarma ekipleri zanlıları olay yerine götürerek yeniden inceleme ve araştırma yaptı.
Şüphelilerden İ.Ü'nün jandarmadaki ifadesinde maktul ile ava gittiklerini, dönüşte arkadaşına ait av tüfeğini boşalttığı esnada kazara vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli cumhuriyet savcılığınca ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, İ.Ü. ise çıkarıldığı hakimlikçe elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ölümcül parazitin ismini Adana koydular
19 Nisan 2021 12:52
|Mersin'de belediye otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi
19 Nisan 2021 12:17
|Gaziantep'te darbedilen kişi hayatını kaybetti
19 Nisan 2021 12:13
|Antalya'da baba ve oğlu evlerinde ölü bulundu
19 Nisan 2021 11:29
|Eroin ele geçirilen evde yakalanan infaz koruma memuru tutuklandı
19 Nisan 2021 11:26
|Erol Mütercimler'in 'imam hatip' açıklaması için 1 yıl 6 ay hapis
19 Nisan 2021 11:08
|Dolandırdıkları parayla tavuk çiftliği kurmuşlar
19 Nisan 2021 10:46
|Yazıcıoğlu'nun ölümüyle bağlantılı kayıp 4 dakika ihbarla ortaya çıktı
19 Nisan 2021 10:26
|Korsan taksiye müşteri gibi binen sivil polis tarafından suçüstü yakalandı
19 Nisan 2021 10:10
|Hırsızlıktan tutuklanan çocuk adliyede ölmek istedi
19 Nisan 2021 09:18