Kendini av tüfeğiyle vurduğu iddia edilen kişinin kazara öldürüldüğü ortaya çıktı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ilçeye bağlı Çakırlar Mahallesi'nde 2016 yılında bir kişinin av tüfeği ile yaralanması sonucu hastanede vefat etmesi olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Ekipler teknolojik destek ve araştırma yöntemleri ile yeniden yaptığı değerlendirme sonucunda, o gün olay mahallinde bulunan 3 kişiyi şüpheli olarak tespit etti.

Cumhuriyet savcısının talimatı ile şüphelileri gözaltına alan jandarma ekipleri zanlıları olay yerine götürerek yeniden inceleme ve araştırma yaptı.

Şüphelilerden İ.Ü'nün jandarmadaki ifadesinde maktul ile ava gittiklerini, dönüşte arkadaşına ait av tüfeğini boşalttığı esnada kazara vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli cumhuriyet savcılığınca ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, İ.Ü. ise çıkarıldığı hakimlikçe elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.