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Gaziantep'te darbedilen kişi hayatını kaybetti
Gaziantep'te sopa ve taşlarla darbedilen kişi yaşamını yitirdi, bir zanlı gözaltına alındı.
|19 Nisan 2021 12:13
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Alınan bilgiye göre, 41 yaşındaki Vakıf Ertürk, merkez Şahinbey ilçesi Saçaklı Mahallesi'ndeki evinden dün kimliği belirsiz kişiler tarafından alınarak Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Arıl Mahallesi yakınındaki araziye götürüldü.
Sopa ve taşlarla darbedilen Ertürk, evinin önüne bırakıldı.
Yakınları tarafından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ertürk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ertürk'ün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Jandarma ekiplerince bir şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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