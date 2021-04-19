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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 40 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 26 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 39 milyar 999 milyon 999 bin 981 lira verdi
 19 Nisan 2021 12:13
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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 40 milyar lira verdi

İhaleye 104 milyar 350 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.
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