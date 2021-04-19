Kırşehirli çiftçi, bayrak sevgisini traktörüyle tarlasına yansıttı
Kırşehir'de çiftçilik yapan Ahmet Çağlar, traktörüne taktığı kaz ayağı pullukla köyündeki tarlasını sürüp, toprağa ay yıldız çizdi.
|19 Nisan 2021 12:16
|+Aa- Yazdır
Kırşehir'de çiftçilik yapan Ahmet Çağlar, traktörüne taktığı kaz ayağı pullukla köyündeki tarlasını sürüp, toprağa ay yıldız çizdi.
Merkeze bağlı Ulupınar köyünde yaşayan Ahmet Çağlar, traktörüyle Aksaray Ortaköy yolu kenarında bulunan tarlasına geldi.
Bayrak sevgisini tarlasına yansıtmayı planlayan Çağlar, traktörüne takılı kaz ayağı pulluk ile 70 dekarlık toprağına ay yıldız çizdi.
Çağlar'ın çalışması, sağlık memuru oğlu Eren Çağlar tarafından drone ile görüntüledi.
Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntü, beğeni topladı.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Vaka sayıları sadece 6 ilde azaldı
19 Nisan 2021 13:23
|Bilim Kurulu üyesinden 'kalabalıklar azaltılmalı' uyarısı
19 Nisan 2021 13:11
|Tedbir uyarısı yaptığı koronadan hayatını kaybeden polis memuru için tören
19 Nisan 2021 13:05
|Aşırı kilolu veya zayıf olmak tekrarlayan düşük riskini artırıyor
19 Nisan 2021 12:50
|39 yaşındaki Milli Eğitim çalışanı korona virüse yenik düştü
19 Nisan 2021 12:24
|Profesörden '5 yıl mobbing'e uğradım' şikayeti
19 Nisan 2021 12:03
|Tedbiri abarttı, vaka sayısı artınca dışarı gaz maskesiyle çıktı
19 Nisan 2021 12:02
|İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80,79 oldu
19 Nisan 2021 10:54
|Tunceli'de belediye interneti ücretsiz halkın kullanımına sundu
19 Nisan 2021 10:51
|Doğu Anadolu'daki 5 ilde sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor
19 Nisan 2021 10:47