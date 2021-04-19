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Mersin'de belediye otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Mersin'in Toroslar ilçesinde, karşıdan karşıya geçerken belediye otobüsünün çarptığı 44 yaşındaki 3 çocuk annesi Rahime Taşalan hayatını kaybetti.
 19 Nisan 2021 12:17
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Mersin'de belediye otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre, R.A. yönetimindeki 33 AK 32 plakalı Büyükşehir Belediyesine ait otobüs, Çağdaşkent Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde, işine gitmek için karşıdan karşıya geçen Rahime Taşalan'a çarptı.

Kazada otobüsün altında kalan kadını gören çevredeki vatandaşlar, sürücüyü uyararak aracı durdurmaya çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taşalan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otobüs şoförü, Toroslar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Taşalan'ın, Mersin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin yemek dağıtım şirketinde çalıştığı ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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