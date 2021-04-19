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39 yaşındaki Milli Eğitim çalışanı korona virüse yenik düştü

39 yaşındaki Milli Eğitim çalışanı korona virüse yenik düştü
 19 Nisan 2021 12:24
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39 yaşındaki Milli Eğitim çalışanı korona virüse yenik düştü

Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 1 ay önce korona virüse 13 kişi yakalanmıştı. Korona virüse yakalanan 13 kişinin arasında bulunan 2 çocuk babası İsmail Sezer (39), 30 gündür tedavi gördüğü Bafra Devlet Hastanesi yoğun bakımda hayatını kaybetti. Sezer'in cenazesi Bafra Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenazeye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü yardımcıları, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.
İhlas Haber Ajansı
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