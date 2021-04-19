PKK ve FETÖ operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı.
|19 Nisan 2021 12:28
|+Aa- Yazdır
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 12-18 Nisan'da kent genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar yapıldı.
Operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si ilgili il birimlerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı, 8'i adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait 500 gram TNT kalıbı ve yaşam malzemesi ele geçirildi
19 Nisan 2021 11:39
|Karlov davasında gerekçeli karar: Mevlüt Altıntaş kripto örgüt mensubu
19 Nisan 2021 10:10
|9 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
19 Nisan 2021 09:53
|Mahrem imamlar denetime FETÖ'cü müfettişi göndermiş
19 Nisan 2021 09:37
|Eylemde kullanılacak patlayıcı maddeleri ele geçirildi
18 Nisan 2021 22:00
|Tunceli'de teröristlerin kullandığı 8 sığınak imha edildi
18 Nisan 2021 17:07
|Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
18 Nisan 2021 14:52
|Yurt dışına kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ'cü tutuklandı
17 Nisan 2021 19:10
|Terör örgütü YPG/PYD-PKK'nın yeni taktiği deşifre oldu
17 Nisan 2021 19:06
|Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 3 kişi tutuklandı
16 Nisan 2021 19:00