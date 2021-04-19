Karantinayı ihlal eden vatandaşa para cezası kesildi, yurda yerleştirildi

10 YAŞ ALTI ÇOCUĞU OLAN KADIN ÇALIŞANLAR İÇİN 2. BİR YAZI DAHA VAR Cumhurbaşkanlığı, 14 Nisan'da çıkardığı Genelgeden bir gün sonra 15 Nisan'da ikinci bir yazı yazarak bazı kurumları "10 yaş altı çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılacaktır" uygulamasından muaf tuttu.