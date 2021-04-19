Karantinayı ihlal eden vatandaşa para cezası kesildi, yurda yerleştirildi
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bankaya girmek isterken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu anlaşılan bir kişi, hakkında işlem yapılarak yurda yerleştirildi.
|19 Nisan 2021 12:43
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Temaslı olmasına rağmen karantina kurallarını ihlal eden 71 yaşındaki M.D, bankaya girmek istedi.
Banka görevlilerinin yaptığı HES kodu sorgulamasında karantinada olması gerektiği tespit edilen M.D, AFAD ekiplerince Kastamonu'daki yurda yerleştirildi.
M.D. hakkında para cezası da uygulandı.
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