Çeyrek altın ne kadar?
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 463,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.072,00 lira oldu.
|19 Nisan 2021 12:49
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İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|461,00
|461,20
|463,00
|463,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.038,00
|3.059,00
|3.051,00
|3.072,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|420,50
|424,50
|423,00
|427,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.969,00
|2.989,00
|2.982,00
|3.002,00
|Yarım Ziynet
|1.484,00
|1.494,00
|1.491,00
|1.501,00
|Çeyrek Ziynet
|742,00
|747,00
|746,00
|751,00
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