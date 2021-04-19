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Yargıtay'dan nafaka kararı: Eşine 'salak' diyen kadına nafaka yok

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk dairesi, eşine 'Salak mısın, sen erkek misin, bana karışamazsın' diyen kadını ağır kusurlu buldu. Boşanmaya sebep olan olaylarda ağır kusurlu eş lehine yoksulluk nafakasına hüküm edilemeyeceğine dikkat çeken yüksek mahkeme; bu yöndeki Aile Mahkemesi kararını bozdu.
 19 Nisan 2021 12:59
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Yargıtay'dan nafaka kararı: Eşine 'salak' diyen kadına nafaka yok

Bir süredir geçimsizlik yaşayan genç çift, Aile Mahkemesi'ne müracaat ederek karşılıklı boşanma davası açtı. Davacı-karşı davalı koca, eşinin sürekli olarak anne babasına; "Bu eve bir daha gelmeyin, sizden nefret ediyorum, kocamı sevmiyorum" şeklinde sözler söylediğini kaydetti.

''SEN SALAK MISIN, SEN ERKEK MİSİN?''

Kendisine de; "Sen kimsin bana karışamazsın, sen salak mısın, sen erkek misin" şeklinde mesaj attığı gerekçesi ile davalı-karşı davacı kadının tam kusurlu olduğunu öne sürdü.

Davalı-karşı davacı kadın ise eşinin kendisini ailesinin yanına bıraktığını ve bir daha almadığını öne sürdü. Mahkeme, davacı-karşı davalı erkeğin davasının kabulüne davalı-karşı davacı kadının davasının reddine karar verdi. Kadının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, olayda erkeğin de kusurlu olduğu gerekçesiyle mahkeme kararını bozdu.

'EŞİT KUSUR'

Yeniden yapılan yargılamada mahkeme, tarafların karşılıklı boşanma davalarının kabulüne karar verdi. Tarafların kesinleşen kusurlu davranışlarına göre evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında eşit kusurlu oldukları gerekçesi ile davalı karşı davacı kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmetti.

Kararı bu kez davacı-karşı davalı erkek temyiz edince devreye yine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi gidi.

Geçtiğimiz günlerde kararını açıklayan Yüksek Mahkeme, kadının daha kusurlu olduğuna hükmetti. Yargıtay kararında şöyle denildi:

"Kesinleşen kusurlu davranışlara göre evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında davalı-karşı davacı kadın ağır kusurludur. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylarda ağır kusurlu eş lehine yoksulluk nafakasına hükmedilemez. Davalı-karşı davacı kadın yararına Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesi koşulları oluşmamıştır. Bu husus gözetilmeden yanılgılı değerlendirme sonucunda yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."
İhlas Haber Ajansı
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