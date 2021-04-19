Tedbir uyarısı yaptığı koronadan hayatını kaybeden polis memuru için tören
|19 Nisan 2021 13:05
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Ereğli Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru ?evli ve 2 çocuk babası Mustafa Dönmez, 28 Mart'ta koronavirüse yakalanmasının ardından evinde tedavisine başlandı. 4 gün sonra Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dönmez, 9 Nisan'da ise Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Hastanenin Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi görmeye başlayan Dönmez, önceki gün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Geçen yıl ekip otosundan yaptığı anonsla halkı koronavirüse karşı uyardığı görüntülerle bilinen Dönmez'in ölümü meslektaşlarını üzüntüye boğdu. Mustafa Dönmez'in cenazesi, bugün hastane morgundan alınarak görev yaptığı Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne götürüldü. Düzenlenen törene Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik, meslektaşları ve yakınları katıldı.
EŞİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Törende ayakta durmakta güçlük çeken eşi Melek, çocukları Can (21) ve Poyraz Dönmez (9) büyük üzüntü yaşadı. Törende konuşan kaymakam İsmail Çorumluoğlu, ilçe olarak üzüntülü bir gün yaşadıklarını belirterek, "1 yılı aşkın bir zamandır ülkemizde ve dünyada polis memurumuz gibi nice çalışanlarımızı ve nice vatandaşlarımızı kaybettik. Çünkü polis memurumuz, polislerimiz, jandarmamız sağlık teşkilatımız bu zor zamanlarda hep işin içindeydi. Cumartesi ve pazar demediler, gece gündüz demediler ve hep çalıştılar. O yüzden bugün vefat eden değerli kardeşimizden hak ve hukuklarımızı kendisine devlet olarak helal ediyoruz" dedi.
Törende edilen duaların ardından Dönmez'in Türk bayrağına sarılı tabutu eller üzerinde taşındı ve cenazesi toprağa verileceği Alaplı ilçesine götürüldü.
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