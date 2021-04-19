Maskede fahiş fiyat artışı yapan 24 firmaya para cezası
|19 Nisan 2021 13:15
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Bakan Pekcan, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, "Ücretli maske üretimi yapan firma sayısı kaçtır? Ücretli maske satışı sürecinde toplam satılan maske sayısı kaçtır? Pandemi başından beri yurttaşların satın aldığı maskelere ödediği bedel toplam olarak ne kadardır? Pandemi sürecinde zorunlu kullanım ürünü olan maskelerin satışında haksız fiyat artışı nedeniyle hakkında yasal işlem başlatılan firma sayısı kaçtır?" sorularını içeren önergesini yanıtladı.
Pekcan, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklik ile üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarını engellemek ve gerekli hallerde idari para cezası kararı almak amacıyla 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu' oluşturulduğunu anımsattı. Pekcan, "Bu doğrultuda, Kurul tarafından, maske satışında yaşanan fahiş fiyat artışının tespiti kapsamında 40 firma incelemeye alınarak; bu firmalardan fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 24 firmaya idari para cezası uygulanmıştır" dedi.
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