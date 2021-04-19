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Vaka sayıları sadece 6 ilde azaldı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı bir haftalık tabloya göre 100 binde görülen koronavirüs vakaları 75 ilde arttı, Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye, Adıyaman ve Çankırı'da ise düşüşe geçti.
 19 Nisan 2021 13:23
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Vaka sayıları sadece 6 ilde azaldı

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 10-16 Nisan'da 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre Covid-19 vaka sayısının en fazla arttığı iller sırasıyla Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova olarak sıralandı. 100 binde vaka sayısı bir haftada Düzce'de 166, 55, Çanakkale'de 161,64, Zonguldak'ta 155,62, Yozgat'ta 149,61, Yalova'da 147,43 kişi arttı.

Gümüşhane, Artvin, Siirt, Kahramanmaraş ve Edirne, en az vaka artışının görüldüğü 5 il olarak kayda geçti.

Vaka artışında üç büyükşehrin durumu

İstanbul'da 100 binde görülen vaka sayısı bir haftada 804,97'den 920,57'ye yükselse de bir önceki haftaya göre vaka artış hızının yavaşladığı görüldü. Geçen hafta vaka artışında üçüncü sırada yer alan İstanbul bu hafta 11'inciliğe geriledi.

Başkent Ankara'da 100 binde Covid-19 vaka sayıları 419,06'dan 534,14'e çıktı. Ankara, vaka artışına göre 81 il arasında 12'nci sırada yer aldı.

Bir önceki hafta 100 binde 304,07 vakanın görüldüğü İzmir'de sayı 351,97'ye yükselse de vaka artış hızı yavaşladı ve şehir 42'nci sıradan 49'unculuğa geriledi.

Vaka sayısı azalan iller

Haftalık verilere göre Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye, Adıyaman ve Çankırı, Covid-19 vaka sayılarında düşüş yaşanan iller olarak sıralandı.

Kırklareli geçen hafta hem vaka sayısı hem de vaka artışı bakımından listenin ilk sırasındaydı. Bu hafta ise Kırklareli vakaların azaldığı 6 il arasında birinci olma başarısını gösterdi. Kentte geçen hafta 100 binde görülen vaka sayısı 882,13 iken bu hafta 830,44 oldu.

En fazla vaka görülen iller listesinde uzun süre ilk sırada yer alan Samsun'da, vaka sayılarında geçen hafta başlayan düşüş devam etti. İlde 100 binde görülen vaka sayısı 645,17'den 601,14'e geriledi.

Samsun'la beraber geçen haftanın Covid-19 vakası azalan iki ilinden biri olan Ardahan ise azalma eğilimini koruyamadı. Ardahan'da 179,91 olan 100 binde vaka sayısı bu hafta 230,86'ya çıktı.

İllerin vaka artış aralıkları

Türkiye genelinde bir haftada 30 ilde 100 bin nüfusta Covid-19 vakaları 1-50 aralığında arttı.

Bu iller, Gümüşhane, Artvin, Siirt, Kahramanmaraş, Edirne, Bilecik, Şırnak, Adana, Diyarbakır, Van, Aksaray, Muş, Şanlıurfa, Kastamonu, Antalya, Mardin, Mersin, Giresun, Balıkesir, Amasya, Muğla, Tokat, Sinop, Aydın, Bitlis, Hakkari, İzmir, Batman, Gaziantep ve Çorum olarak sıralandı.

Vaka artışları 27 ilde 50-100 aralığında görüldü.

Bu iller Isparta, Trabzon, Ardahan, Ağrı, Hatay, Karaman, Malatya, Elazığ, Tunceli, Rize, Ordu, Manisa, Nevşehir, Sivas, Niğde, Sakarya, Kırşehir, Bartın, Denizli, Eskişehir, Bursa, Konya, Uşak, Iğdır, Kütahya, Bingöl ve Bayburt olarak kayda geçti.

100-200 aralığında vaka artışının yaşandığı 18 il ise Kars, Kırıkkale, Kayseri, Burdur, Afyonkarahisar, Bolu, Ankara, İstanbul, Karabük, Erzurum, Erzincan, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Yozgat, Zonguldak, Çanakkale ve Düzce oldu.
Anadolu Ajansı
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