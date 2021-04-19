Kadınlar mantı günü yaptı, apartmanda 35 kişi karantinaya alındı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki bir apartmanda mantı gününe katılan kadınlardan biri koronavirüse yakalanınca 35 kişi karantinaya alındı. Bu kişilerden 4'nün de testi pozitif çıktı.
|19 Nisan 2021 13:39
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Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 8 daireli apartmanda kadınlar mantı günü düzenledi. Güne katılanlardan Kırgızistan uyruklu kadının testi pozitif çıktı. Bunun üzerine apartmandaki 8 dairede bulunan 35 kişi karantinaya alındı.
Bu kişilerden 4 kişinin de testi pozitif çıktı. Bunaya giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Önünde jandarmanın beklediği apartmanda filyasyon ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
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