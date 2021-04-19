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Gökyüzünün hakimleri DHMİ Havacılık Akademisinde yetişiyor

Uluslararası standartlarda eğitimiyle Türk havacılık sektörüne hizmet veren Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Havacılık Akademisi, Kovid-19 salgını sürecinde de faaliyetlerini aksatmadan sürdürüyor
 19 Nisan 2021 14:05
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Gökyüzünün hakimleri DHMİ Havacılık Akademisinde yetişiyor

Uluslararası standartlarda eğitimiyle Türk havacılık sektörüne hizmet veren Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Havacılık Akademisi, Kovid-19 salgını sürecinde de faaliyetlerini aksatmadan sürdürüyor.

Türkiye, havacılık alanında eğitimlere 1912'de ilk hava teşkilatı olarak kurulan Yeşilköy Hava Mektebi'nde başladı. 1960'ta DHMİ Havacılık Okulu ve 2017'den itibaren de DHMİ Havacılık Akademisi çatısı altında devam etti.

Yeni eğitim vizyonuyla 2017'de yapılanan DHMİ Havacılık Akademisi, üyesi olduğu Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) kriterlerine göre eğitim veriyor, yeni vizyonunun gerektirdiği uygulamaları hayata geçiriyor.

Eğitimlerin kesintisiz devam etmesi, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması ve gelişen eğitim teknolojilerinin takip edilerek sisteme entegre edilebilmesi amacıyla Havacılık Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde Uzaktan Eğitim Müdürlüğü kuruldu.

Bölgesel havacılık eğitim üssü olma hedefine sahip akademi, Kovid-19 da uzaktan eğitim yönetim sistemi altyapısını kendi imkanlarıyla kurarak, Eğitim Yönetim Sistemi'ni "https://uzaktanegitim.dhmi.gov.tr" adresinde personeliyle havacılık sektörünün kullanımına sundu.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince, "Eğitim her yerde" sloganıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetine sunulan Uzaktan Eğitim Kapısı platformunu en çok kullanan kuruluşlardan oldu.

Salgın döneminin başlangıcından bugüne kadar havacılığın 67 farklı eğitim programında, 5 bin 977 kursiyere online ve video tabanlı olarak eğitim verildi.

Akademinin kuruluşundan bugüne kadar da 118 bin 221 kursiyer yüz yüze ve çevrim içi eğitim görüp, sertifika aldı.

- İlk milli hava trafik kontrol simülatörü "atcTRsim" ile eğitimler devam ediyor

Akademide, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve DHMİ iş birliği çerçevesinde, yerli imkanlarla geliştirilen ilk milli hava trafik kontrol simülatörü "atcTRsim", temel hava trafik kontrolör eğitimlerinin yanı sıra ileri düzey hava trafik kontrolör eğitimleri, hava sahası yapılanma ve modifikasyon çalışmalarında da kullanılıyor.

atcTRsim sisteminde, yaklaşma, yol kontrol radar simülatörü ve 360 derece görselliğe sahip meydan kontrol simülatörü de yer alıyor.

- Hava trafik kontrolörü olmak isteyenleri uzun süreli eğitimler bekliyor

Eğitmen hava trafik kontrolörü Halide Dönmez, AA muhabirine, eğitimlerdeki amaçlarının mürettebat ve yolcular için verilen hava trafik kontrol hizmetlerinin güvenli ve hızlı şekilde sağlanması olduğunu belirtti.

Uluslararası standartları sağlamak ve öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak için uygulamalı ve teorik eğitimler verdiklerini söyleyen Dönmez, hava trafik kontrolörlerinin aldıkları eğitimleri şöyle anlattı:

"Kurumumuza atanan kursiyerlerimiz öğrenci hava trafik kontrolör adayı olarak işe başlıyorlar. Kursumuzu tamamladıktan sonra da öğrenci hava trafik kontrolörü sertifikası alıyorlar. Tabii hava trafik kontrolörü olunca eğitimler hiçbir şekilde bitmiyor. Buradan başarıyla mezun olan öğrencilerimiz iş başı eğitimi alıyorlar. Yine o eğitimler de belirli standartlarda devam ediyor. Daha sonrasında ise lisans almaya hak kazanıyorlar. Lisansı alan öğrenciler asistan hava trafik kontrolörü oluyorlar. Asistan olan arkadaşlarımız da bir kontrolör nezaretinde bir süre daha çalıştıktan sonra derecesini alıp hava trafik kontrolörü olarak çalışmaya başlıyor."
Anadolu Ajansı
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