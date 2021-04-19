Türkiye İşçi Partisinin TBMM'deki üye sayısı 3'e yükseldi

HDP'den 4 Mayıs 2020'de "Parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP'den istifa ettim" diyerek ayrılan Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, yaptığı yazılı açıklamayla Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldığını duyurdu.

Türkiye İşçi Partisinin TBMM'deki diğer iki milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu ve Erkan Baş. Her iki milletvekili de HDP'den Meclise girmiş daha sonra istifa etmişti.

Ahme Şık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şunları söyledi:

'Sizleri de inadımıza ortak olmaya, Türkiye İşçi Partisi'ne katılmaya davet ediyorum'

Ve bugün buradaysak ve 'varız' diyorsak, yaşamaya devam ettiğimizi söylüyorsak çaresiz hiç değiliz. Uzak gibi görünen umutlu günlere hep birlikte uzanıp dokunabilmek adına Türkiye İşçi Partisi'ne katılıyorum. Çocuklarımızın düşlerini gerçek kılacağımız bir hayata inanan sizleri de inadımıza ortak olmaya, Türkiye İşçi Partisi'ne katılmaya davet ediyorum."