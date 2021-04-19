Kızılay'dan 'İmmün plazma' çağrısı: Stoklar azaldı
|19 Nisan 2021 14:24
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Koronavirüs salgınında vaka sayıları artıyor. Hastalıkla mücadelede en önemli tedavi araçlarından biri de immün plazma.
Türkiye'de ilk immün plazma bağışı 7 Nisan 2020'de yapıldı. Bugüne kadar 53 bin 797 ünite plazma bağışı gerçekleştirildi. İlk zamanda hızlı seyreden rakamlar zamanla düştü.
Türk Kızılay'ın plazma stoklarında azalma yaşanıyor. Hastalığı atlatmasının üzerinden 28 gün geçen kişiler bağışa davet ediliyor.
Ramazan'da da bağış yapmak mümkün
Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, "Biz insanlarımızın gelip Kızılay'a 1 saatini ayırarak bilmedikleri ve tanımadıkları insanların hayata tutunmaları anlamına plazma bağışı yapmaya davet ediyoruz. Bir bağış yaptığı zaman 3'e bölüyoruz bir seferde 3 hayatın kurtulmasına vesile oluyor" dedi.
Kızılay noktalarına giderek, Ramazan ayında da bağış yapmak mümkün.
18-60 yaş arası kişiler plazma bağışında bulunabiliyor. Ayda 10'ar gün arayla 3 kez immün plazma verilebiliyor.
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