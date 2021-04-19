Eskişehir'de yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında arama kararı bulunan ve Eskişehir'de yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
|19 Nisan 2021 14:26
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir, Ankara ve İstanbul cumhuriyet başsavcılıklarının gözaltı kararı verdiği 3 şüpheliyi, kent merkezinde saklandıkları evlerde yakaladı.
Zanlılardan birinin daha önce üsteğmen olarak görev yaparken sözleşmesinin feshedildiği, diğerlerinin de askeri okul öğrencisiyken ilişiklerinin kesildiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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