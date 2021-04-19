1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eskişehir'de yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında arama kararı bulunan ve Eskişehir'de yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
 19 Nisan 2021 14:26
+Aa- Yazdır
Eskişehir'de yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir, Ankara ve İstanbul cumhuriyet başsavcılıklarının gözaltı kararı verdiği 3 şüpheliyi, kent merkezinde saklandıkları evlerde yakaladı.

Zanlılardan birinin daha önce üsteğmen olarak görev yaparken sözleşmesinin feshedildiği, diğerlerinin de askeri okul öğrencisiyken ilişiklerinin kesildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yargıtay, İstanbul'daki TRT binasını işgal davasında kararını verdi
19 Nisan 2021 14:36		 PKK ve FETÖ operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı
19 Nisan 2021 12:28
Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait 500 gram TNT kalıbı ve yaşam malzemesi ele geçirildi
19 Nisan 2021 11:39		 Karlov davasında gerekçeli karar: Mevlüt Altıntaş kripto örgüt mensubu
19 Nisan 2021 10:10
9 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
19 Nisan 2021 09:53		 Mahrem imamlar denetime FETÖ'cü müfettişi göndermiş
19 Nisan 2021 09:37
Eylemde kullanılacak patlayıcı maddeleri ele geçirildi
18 Nisan 2021 22:00		 Tunceli'de teröristlerin kullandığı 8 sığınak imha edildi
18 Nisan 2021 17:07
Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
18 Nisan 2021 14:52		 Yurt dışına kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ'cü tutuklandı
17 Nisan 2021 19:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:11 - Genco Erkal 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ifade verdi15:03 - Doğu ve İç Anadolu ile Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor14:53 - Akademisyen eşinden kızını kaçıran baba serbest bırakıldı14:47 - Jandarmaya Gövde Destekli Kalkan Taşıma Sistemi teslim edildi14:44 - Vaka sayıları artan bir ilde daha harita kızardı14:36 - Yargıtay, İstanbul'daki TRT binasını işgal davasında kararını verdi
14:33 - Adliyeye çıkarılan kalpazanlardan şok ifadeler: İki saate kadar serbest kalırız14:26 - Eskişehir'de yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı14:24 - Kızılay'dan 'İmmün plazma' çağrısı: Stoklar azaldı14:17 - Bakan Pakdemirli, İzmir'de hayata geçirecekleri 35 projeyi açıkladı14:10 - Türkiye İşçi Partisinin TBMM'deki üye sayısı 3'e yükseldi14:07 - Bilim Kurulu Üyesi: Vakaların yüzde 85'i İngiliz mutasyonu
14:05 - Gökyüzünün hakimleri DHMİ Havacılık Akademisinde yetişiyor14:01 - Belediyede aday memura ikinci görev olarak mimarlık yaptırılabilir mi?13:58 - NASA: Veriler dünyaya ulaştı, Mars uçuş başarılı13:57 - Prof. Dr. Şen'den toz uyarısı: 2 gün sokağa çıkmayın13:55 - Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
13:46 - Koronadan hayatını kaybeden cumhuriyet savcısı son yolculuğuna uğurlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Altın fiyatlarında hızlı yükseliş
3 Kamu Kurumu 124 personel almak için ilana çıktı
Hastaneler alarm verdi! Tam kapanma kapıda mı?
Petrol istasyonunda kahve 44 bin 100 TL'ye mal oldu
Bakan Dönmez paylaştı: Yüzde 97,9...
Süresinde mal bildirimi vermeyen memur önce ihtar edilmeli
Bakan Elvan'dan Merkez Bankası rezervleri açıklaması
39 yaşındaki Milli Eğitim çalışanı korona virüse yenik düştü
6 belediyeye 'gri pasaport' soruşturması
Yazıcıoğlu'nun ölümüyle bağlantılı kayıp 4 dakika ihbarla ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hemofili 2
kadın 1
kadın allahın erkeğe emanetidir 2
Jennifer Lopez nişanlısından ayılmış ramazanda çok üzüldüm 2
Diz kapağı yırtık pantolon 3
doğa dostu 2
hater 1
doktor mühendis kaçıran ilçe 2
İdeolojik saplantılı insan 1
türkiye zeka vakfı 2
SON İLANLAR
TBMM 10 memur alacak
Marsilya Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Aşkabat Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Rotterdam Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi 14 İşçi Alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 43 sağlık personeli alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam