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Adliyeye çıkarılan kalpazanlardan şok ifadeler: İki saate kadar serbest kalırız

Adıyaman'da piyasaya sahte para sürmeye çalışırken yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Zanlıların "İki saate kadar serbest kalırız, iyi çekin" sözleri ise pes dedirtti.
 19 Nisan 2021 14:33
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Adliyeye çıkarılan kalpazanlardan şok ifadeler: İki saate kadar serbest kalırız

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde bazı şahısların vatandaşlara sahte para vermeye çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.E.T., A.Ş., M.Ş., ve T.A. isimli 4 şahsı yakalayarak gözaltına almıştı. Yakalanan zanlıların yapılan üst aramalarında ise 288 adet 100 TL, 6 adet 200 TL olmak üzere toplam 30 bin TL sahte para ele geçirilmişti. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan 4 zanlı Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Adliyeye götürülen şahıslar kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Çekin çekin rahat çekin, 2 saate kadar serbest kalırız buradan" sözleriyle pes dedirtti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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