Adliyeye çıkarılan kalpazanlardan şok ifadeler: İki saate kadar serbest kalırız
Adıyaman'da piyasaya sahte para sürmeye çalışırken yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Zanlıların "İki saate kadar serbest kalırız, iyi çekin" sözleri ise pes dedirtti.
|19 Nisan 2021 14:33
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Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde bazı şahısların vatandaşlara sahte para vermeye çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.E.T., A.Ş., M.Ş., ve T.A. isimli 4 şahsı yakalayarak gözaltına almıştı. Yakalanan zanlıların yapılan üst aramalarında ise 288 adet 100 TL, 6 adet 200 TL olmak üzere toplam 30 bin TL sahte para ele geçirilmişti. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan 4 zanlı Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Adliyeye götürülen şahıslar kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Çekin çekin rahat çekin, 2 saate kadar serbest kalırız buradan" sözleriyle pes dedirtti.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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