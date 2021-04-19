Doğu ve İç Anadolu ile Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor
Doğu ve İç Anadolu ile Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli fırtınanın etkili olması öngörülüyor.
|19 Nisan 2021 15:03
|+Aa- Yazdır
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısına göre, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'de güney (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun güney ve doğusu (Kayseri, Niğde, Sivas, Karaman çevreleri ve Konya'nın güneyi) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kızılay'dan 'İmmün plazma' çağrısı: Stoklar azaldı
19 Nisan 2021 14:24
|Bilim Kurulu Üyesi: Vakaların yüzde 85'i İngiliz mutasyonu
19 Nisan 2021 14:07
|Gökyüzünün hakimleri DHMİ Havacılık Akademisinde yetişiyor
19 Nisan 2021 14:05
|Prof. Dr. Şen'den toz uyarısı: 2 gün sokağa çıkmayın
19 Nisan 2021 13:57
|Koronadan hayatını kaybeden cumhuriyet savcısı son yolculuğuna uğurlandı
19 Nisan 2021 13:46
|Korona kaynaklı ölümler bir ayda 4 kat arttı
19 Nisan 2021 13:32
|Vaka sayıları sadece 6 ilde azaldı
19 Nisan 2021 13:23
|Tedbir uyarısı yaptığı koronadan hayatını kaybeden polis memuru için tören
19 Nisan 2021 13:05
|Aşırı kilolu veya zayıf olmak tekrarlayan düşük riskini artırıyor
19 Nisan 2021 12:50
|39 yaşındaki Milli Eğitim çalışanı korona virüse yenik düştü
19 Nisan 2021 12:24