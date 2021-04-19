Koronavirüs Teşkilat dizisini vurdu
|19 Nisan 2021 15:25
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Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın konu alındığı TRT dizisi Teşkilat'ta korona virüs şoku yaşanıyor.
Dizinin başrol oyuncularından Deniz Baysal Yurtçu korona virüse yakalandı. Sette paniğe neden olan bu gelişme sonrası tüm ekibin karantiya alındığı öğrenildi.
Deniz Baysal Yurtçu, 5 Nisan 1991 tarihinde İzmir Karşıyaka'da dünyaya geldi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezunu olan Deniz Baysal Yurtçu İzmir Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlayan Baysal, Kameralar karşısına ilk kez Bitmeyen Şarkı dizisi ile geçti.
Derin Sular, Kaçak Gelinler, Rüzgarın Kalbi, Fazilet Hanım ve Kızları, Söz ve 7. Koğuştaki Mucize gibi yapımlarda rol alan Deniz Baysal Yurtçu, 2019 yılında Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile dünya evine girdi.
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