Vakaların gerilemeye başladığı Samsun'da, 'rehavet' uyarısı
|19 Nisan 2021 15:40
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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Dağlı başkanlığında düzenlenen Kovid-19 Değerlendirme Toplantısı'nda, il genelindeki vakaların son durumu, aşılama çalışmaları, alınan tedbirler ve sürdürülen denetimler görüşüldü.
Dağlı, vaka sayılarında yaşanan kısmi düşüşün asla rehavete sebebiyet vermemesi gerektiğine vurgu yaparak, vakaların yüksek olduğu ilçe ve mahallelerde denetimlerin yoğunlaştırılması talimatını verdi.
Sağlıklı günlere bir an önce kavuşabilmek için tedbir ve kurallara harfiyen uyulmasını isteyen Vali Dağlı, aşı sırası geldiğinde aşı olmanın büyük bir önem arz ettiğini belirtti.
Zülkif Dağlı, ramazan ayının, salgını kontrol altına alarak yaz aylarını çok daha güvenli ve huzurlu geçirebilmek için fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.
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