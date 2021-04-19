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İzmir Büyükşehir, şehirdeki heykelleri saymak için ihale açtı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki heykel, anıt ve rölyefleri saydırmak için ihale açtı.
 19 Nisan 2021 15:43
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İzmir Büyükşehir, şehirdeki heykelleri saymak için ihale açtı

CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehirde bulunan heykel, anıt ve rölyefler için harekete geçti.

Belediye, şehirdeki heykel, anıt ve rölyeflerin sayımı için ihale açtığını duyurdu.

HEYKELLER TEK TEK SAYILACAK

İhaledeki duyuruya göre, İzmir'deki heykeller tek tek sayılıp fotoğraflanacak.

İhaleyi alan yüklenici, daha önce yapılan heykel, anıt ve rölyef envanteri çalışmalarını derleyecek, saha çalışması yapacak, ilgili kurumlarla irtibata geçecek.

İZMİR'DE KAÇ HEYKEL VAR ORTAYA ÇIKACAK

Sayım ve fotoğraflama işleminin ardından da İzmir'de ne kadar heykel, anıt ve rölyef olduğu belirlenmiş olacak.
Memurlar.Net
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