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FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamı' sahte kimlikle Ankara'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması" içerisinde yer alan Halit kod adlı emniyet mahrem imamı sahte kimlikle Ankara'da yakalandı.
 19 Nisan 2021 15:50
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FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamı' sahte kimlikle Ankara'da yakalandı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekip, 4 yıldır firari olan zanlı H.B'nin Ankara'da kayıtsız bir adreste saklandığını, yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiğini tespit etti. Ekip, zanlının kullandığı araçları ve bu araçların plakasını da sık sık değiştirdiğini belirledi.

Zanlının son kullandığı aracı da tespit eden ekip, günlerce süren çalışmalar sonucu şüpheliyi üzerinde sahte kimlikle Yenimahalle ilçesinde yakaladı.

Örgütün emniyet yapılanması içerisinde yönetici pozisyonunda olduğu belirlenen Halit kod adlı zanlının, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve bu uygulamayı diğer örgüt mensuplarına yüklediği tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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