Türkiye'de en çok satan ikinci el otomobiller

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren otomotiv sektöründe, geçtiğimiz yıl adeta fiyat patlaması yaşanmıştı.

Son aylarda ise özellikle ikinci el pazarında fiyatlardaki yükseliş ivmesi sona ermiş görünüyor.

İkinci el otomobil pazarı ile ilgili verileri derleyen Cardata, Türkiye'de en çok satılan ikinci el otomobilleri paylaştı.

Son dönemin en gözde ikinci el otomobil modellerinin ilk 10 listesi de böylece belli olmuş oldu.

İKİNCİ ELDE EN ÇOK SATAN 10 MODEL

Paylaşılan verilere göre, ikinci elde en çok tercih edilen modeller listesinin başında Renault Megane geliyor. En çok satan ikinci otomobil Fiat Egea olurken, üçüncü araç modeli Fiat Linea olarak açıklandı.

Bu modelleri sırasıyla Renault Symbol, Volkswagen Polo, Ford Fiesta ve Renault Clio takip etti.

Cardata verilerine göre, Türkiye'de en çok satan 10 ikinci el otomobil şu şekilde:

1.5 DCI Touch Dizel Otomatik Renault Megane

1.3 MultiJet Easy Dizel Manuel Fiat Egea

1.3 Muktijet Pop Dizel Manuel Fiat Linea

1.5 DCI Joy Dizel Manuel Renault Symbol

1.4 TDI Comfortline Dizel Otomatik Volkswagen Polo

1.4 TDCI Trend Dizel Manuel Ford Fiesta

1.5 DCI Touch Dizel Otomobil Renault Clio

1.5 TDCO Trend X Dizel Otomatik Ford Focus

1.6 TDI Style Dizel Otomatik Seat Leon

1.6 TDI Comfortline Dizel Otomatik Volkswagen Golf

İKİNCİ EL FİYATLARINDA SON DURUM

İkinci el otomobile yönelik talebin Kasım 2020 itibarıyla düşüşe geçtiğini hatırlatan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "İkinci el araç fiyatları ortalama yüzde 20 düşmüştü. Açıklanan yeni kısıtlama tedbirleriyle birlikte ikinci elde pazarın bir süre daha bu şekilde devam edeceğini öngörebiliriz.

Diğer taraftan, önümüzdeki dönemde ikinci el araç fiyatlarını yukarı yönlü etkileyecek iki önemli konu var. Bunlardan ilki çip krizi. Kriz yayılır ve tedarik zincirinde global aksamalar olup da araç üretilemezse; talep geçen yıl olduğu gibi yine ikinci el araca kayacaktır.

Bu da tıpkı geçen sene olduğu gibi ikinci el araçların yükselmesine neden olabilir." ifadelerini kullandı.