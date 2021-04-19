1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'de en çok satan ikinci el otomobiller

İkinci el otomobil fiyatlarını derleyen veri şirketi Cardata; en çok satılan ikinci el otomobiller listesini açıkladı.
 19 Nisan 2021 15:54
+Aa- Yazdır
Türkiye'de en çok satan ikinci el otomobiller

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren otomotiv sektöründe, geçtiğimiz yıl adeta fiyat patlaması yaşanmıştı.

Son aylarda ise özellikle ikinci el pazarında fiyatlardaki yükseliş ivmesi sona ermiş görünüyor.

İkinci el otomobil pazarı ile ilgili verileri derleyen Cardata, Türkiye'de en çok satılan ikinci el otomobilleri paylaştı.

Son dönemin en gözde ikinci el otomobil modellerinin ilk 10 listesi de böylece belli olmuş oldu.

İKİNCİ ELDE EN ÇOK SATAN 10 MODEL

Paylaşılan verilere göre, ikinci elde en çok tercih edilen modeller listesinin başında Renault Megane geliyor. En çok satan ikinci otomobil Fiat Egea olurken, üçüncü araç modeli Fiat Linea olarak açıklandı.

Bu modelleri sırasıyla Renault Symbol, Volkswagen Polo, Ford Fiesta ve Renault Clio takip etti.

Cardata verilerine göre, Türkiye'de en çok satan 10 ikinci el otomobil şu şekilde:

1.5 DCI Touch Dizel Otomatik Renault Megane
1.3 MultiJet Easy Dizel Manuel Fiat Egea
1.3 Muktijet Pop Dizel Manuel Fiat Linea
1.5 DCI Joy Dizel Manuel Renault Symbol
1.4 TDI Comfortline Dizel Otomatik Volkswagen Polo
1.4 TDCI Trend Dizel Manuel Ford Fiesta
1.5 DCI Touch Dizel Otomobil Renault Clio
1.5 TDCO Trend X Dizel Otomatik Ford Focus
1.6 TDI Style Dizel Otomatik Seat Leon
1.6 TDI Comfortline Dizel Otomatik Volkswagen Golf

İKİNCİ EL FİYATLARINDA SON DURUM

İkinci el otomobile yönelik talebin Kasım 2020 itibarıyla düşüşe geçtiğini hatırlatan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "İkinci el araç fiyatları ortalama yüzde 20 düşmüştü. Açıklanan yeni kısıtlama tedbirleriyle birlikte ikinci elde pazarın bir süre daha bu şekilde devam edeceğini öngörebiliriz.

Diğer taraftan, önümüzdeki dönemde ikinci el araç fiyatlarını yukarı yönlü etkileyecek iki önemli konu var. Bunlardan ilki çip krizi. Kriz yayılır ve tedarik zincirinde global aksamalar olup da araç üretilemezse; talep geçen yıl olduğu gibi yine ikinci el araca kayacaktır.

Bu da tıpkı geçen sene olduğu gibi ikinci el araçların yükselmesine neden olabilir." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İkinci el araç almak için ucuzluk bekleyenler hayal kırıklığına uğrayabilir
19 Nisan 2021 11:18		 İkinci el otomobilde 'sahte dekont' oyunu
19 Nisan 2021 08:00
TOGG'un özgün tasarımına uluslararası ödül
18 Nisan 2021 12:35		 Araç sahipleri dikka! Lastik etiketlerine düzenleme geldi
17 Nisan 2021 19:13
İkinci el araç fiyatları artışa geçti
14 Nisan 2021 15:41		 İkinci el online oto pazarında martta en çok satılanlar belli oldu
14 Nisan 2021 11:38
İkinci el online otoda fiyatlar düştü, satışlar yüzde 48 arttı
13 Nisan 2021 13:55		 Yediemin otoparkındaki araçlar çürüyor
12 Nisan 2021 19:24
İkinci el otomobilde hile: Kes-yapıştır otomobil!
12 Nisan 2021 09:58		 TOGG Gemlik Tesisi'nden 7/24 canlı yayın başladı
09 Nisan 2021 15:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:52 - Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaş üzerine geldi16:51 - Rekabet Kurulu, DYO Boya'ya 21 milyon lira para cezası verdi16:45 - Doktoru 1570 farklı numaradan arayan sanığın akli dengesi yerinde çıktı16:43 - Bem Bir Sen: Belediyeler genelgeyi uygulamıyor16:37 - 20 milletvekiline ait 22 fezleke Meclis'te16:34 - STS başvuruları 26 Nisan'da başlayacak
16:30 - Termometre 41 dereceyi gösterdi! Adanalılar koronavirüsü unuttu16:26 - AK Parti MYK toplandı16:21 - UEFA Başkanı: Süper Lig'de oynayacak oyuncular milli takımlarda oynayamayacak16:18 - Türkiye ve Yunanistan dördüncü tur toplantıları yapacak16:13 - Yerköy Belediyesinden 'hizmet pasaportu' iddialarına yalanlama15:59 - TOKİ yüzde 20 indirim kampanyası yapacak
15:59 - TBMM, en az KPSS 60 puanıyla 10 memur alacak!15:54 - Türkiye'de en çok satan ikinci el otomobiller15:51 - Ordu'da arıların soktuğu lise öğretmeni hayatını kaybetti15:50 - FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamı' sahte kimlikle Ankara'da yakalandı15:45 - Hulki Cevizoğlu: Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm
15:43 - İzmir Büyükşehir, şehirdeki heykelleri saymak için ihale açtı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Altın fiyatlarında hızlı yükseliş
Petrol istasyonunda kahve 44 bin 100 TL'ye mal oldu
3 Kamu Kurumu 124 personel almak için ilana çıktı
Hastaneler alarm verdi! Tam kapanma kapıda mı?
Bakan Dönmez paylaştı: Yüzde 97,9...
Süresinde mal bildirimi vermeyen memur önce ihtar edilmeli
Bakan Elvan'dan Merkez Bankası rezervleri açıklaması
6 belediyeye 'gri pasaport' soruşturması
39 yaşındaki Milli Eğitim çalışanı korona virüse yenik düştü
Yazıcıoğlu'nun ölümüyle bağlantılı kayıp 4 dakika ihbarla ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şiddetli baş dönmesi 2
kitap 3
Ramazan gelenekleri 5
Oda sıcaklığı 3
Sen aslında iyi bir insansın 2
En soğuk espriler 1
tek rakibim thy 5
kahve içerek zayıflamak 2
daktilo 2
yabancı filmleri dublajsız izlemek 6
SON İLANLAR
Budapeşte Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
TBMM 10 memur alacak
Marsilya Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Aşkabat Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Rotterdam Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi 14 İşçi Alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 43 sağlık personeli alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam