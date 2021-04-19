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TOKİ yüzde 20 indirim kampanyası yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "TOKİ'den konut-iş yeri satın alan ve taksitleri devam edenlere yönelik yüzde 20 indirim kampanyasını tekrarlıyoruz"
 19 Nisan 2021 15:59
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TOKİ yüzde 20 indirim kampanyası yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, daha önce de düzenlediğimiz yüzde 20 indirim kampanyamızı bu yıl da tekrarlıyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla TOKİ'den konut ya da işyeri satın alan ve taksit ödemeleri devam edenler için yüzde 20 indirim kampanyasının bu yıl da tekrarlandığını açıkladı. Bakan Kurum söz konusu paylaşımında, "TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, daha önce de düzenlediğimiz yüzde 20 indirim kampanyamızı bu yıl da tekrarlıyoruz. Kalan taksit sayısı 12'den fazla olan ve borcunun tamamını ya da yüzde 25'inden fazlasını peşin ödeyecek hak sahiplerine yüzde 20 indirim yapıyoruz. Vatandaşlarımız kampanyamızdan 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında faydalanabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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