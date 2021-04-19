TBMM, en az KPSS 60 puanıyla 10 memur alacak!

TBMM Lisans veya lisans üstü öğrenimde Osmanlı Arşiv Metinleri, Osmanlı Paleografyası veya Yazma Eserler gibi alanda eğitim almış adaylardan memur alımı yapacak.

Resmi duyuruda başvuru sürecine ilişkin, "Başvurular,19.04.2021 - 03.05.2021 tarihleri arasında e-devlet üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adaylar başvuru süresi içinde başvuruda bulunduğu kadroya ilişkin öğrenim belgesi (diploma) ile kadrolar itibarıyla sınav ilanında belirtilen belgenin bir örneğini (pdf, jpg vb. formatta) başvuru sisteminde kayıtlı e-posta adresleri üzerinden ikb.sinav@tbmm.gov.tr mail adresine gönderecek olup belge ibrazında bulunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır." denilirken, başvuru şekli ve aranan şartlar şu şekilde sıralandı: SINAV ŞEKLİ Sınavın yazılı aşaması için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019-2020 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS) sonuçları esas alınacaktır.

Kadro unvanlarına göre KPSS'den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar dahil) sözlü sınava alınacaktır. ARANAN ŞARTLAR Sınava başvuruda bulunacak adayların; a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları, b) Sınav açılan kadrolar için aranan şartları taşımaları ve belirtilen KPSS puan türünden en az altmış puan almış olmaları, gerekmektedir.

İlan için tıklayınız