Yerköy Belediyesinden 'hizmet pasaportu' iddialarına yalanlama
|19 Nisan 2021 16:13
|+Aa- Yazdır
Yılmaz, yazılı açıklamasında, 15-21 Temmuz 2019 tarihinde, Polonya'da düzenlenen "Folk Festivali" organizasyonuna Türkiye'yi temsilen katılan Yerköy Belediyesi Anadolu Folklor Vakfının dansçı ve müzisyenlerinin yurt dışına çıkmaları için gerekli izinlerin, Yozgat Valiliğinden alındığını belirtti.
Polonya'daki organizasyona katılan folklor ekibinin yarışmada festival birincisi olarak Türkiye'ye eksiksiz döndüğünü aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:
"Polonya'da düzenlenen bu festival için ilçemiz ve Yerköy Belediye Başkanlığımız adına ne şahsım ne de kurumumuzla ilgili hiçbir kişi söz konusu grupla birlikte yurt dışına çıkmamış ve bu vakıftan Yerköy Belediyesinin hiçbir maddi talebi ve kazancı olmamıştır. Söz konusu folklor ekibimiz, ülkemize döndükten sonra Kırşehir Valiliği ve Belediyesinin birlikte düzenlemiş oldukları Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kırşehir Cacabey Meydanı'nda bir gösteri düzenlemişlerdir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Termometre 41 dereceyi gösterdi! Adanalılar koronavirüsü unuttu
19 Nisan 2021 16:30
|Ordu'da arıların soktuğu lise öğretmeni hayatını kaybetti
19 Nisan 2021 15:51
|Vakaların gerilemeye başladığı Samsun'da, 'rehavet' uyarısı
19 Nisan 2021 15:40
|Vaka sayıları artan bir ilde daha harita kızardı
19 Nisan 2021 14:44
|Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
18 Nisan 2021 20:09
|Kibar Feyzo filmindeki konak sinema müzesi oluyor
18 Nisan 2021 17:21
|Tamir için gelen su tesisatçısı, köye koronavirüs bulaştırdı
18 Nisan 2021 15:57
|Topraksız çilek üretip yılda 300 bin lira kazanıyor
18 Nisan 2021 14:58
|Kuzusu hastalanan vatandaş veteriner bulamayınca hastaneye gitti
18 Nisan 2021 14:08
|Denizi olmayan ilden dünyaya balık ihracı
18 Nisan 2021 12:42